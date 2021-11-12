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騰訊求突破中國打壓 傳砸4千多萬併日遊戲商Wake Up

中央社 上海12日綜合外電報導
中國網路巨頭騰訊傳出收購參與打造任天堂Switch遊戲的Wake Up Interactive。圖為2020年騰訊參與「數字中國建設成果展覽會」的展位。（中新社）
中國網路巨頭騰訊傳出收購參與打造任天堂Switch遊戲的Wake Up Interactive。圖為2020年騰訊參與「數字中國建設成果展覽會」的展位。（中新社）

中國遊戲暨即時通訊業巨擘騰訊傳出已收購參與打造任天堂Switch遊戲機數款熱門遊戲的日本創意工作室Wake Up Interactive，顯示騰訊尋求突破中國政府打壓遊戲產業帶來的衝擊。

彭博（Bloomberg News）引述不具名知情人士報導，騰訊已以50多億日圓（逾4千3百萬美元）買下Wake Up約9成股份。而Wake Up擁有的東京遊戲設計公司Soleil Ltd，曾協助開發任天堂（Nintendo）Switch遊戲「泡泡糖忍戰」（Ninjala）和「特拉維斯再戰江湖：英雄不再」（Travis Strikes Again: No More Heroes）。

法新社報導，北京祭出監管措施打擊遊戲產業，中小學生允許花在電玩的時間遭大幅縮短，12歲以下玩家如今不准進行遊戲內購買，18歲以下在週間則只限玩一小時、假日也只限玩2小時，導致騰訊賺錢的遊戲帝國事業大受打擊。

中國監管當局還放慢新遊戲上市核准速度。這些措施是北京對科技業巨擘更大規模整頓行動的一部分。

彭博指出，騰訊除了在9月收購Wake Up，今年來已與日本數家私有遊戲開發商達成交易。

騰訊本週稍早公布，今年第3季營收僅成長13%。根據彭博說法，這是騰訊2004年上市以來單季營收成長最低紀錄。

中國 營收 北京

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