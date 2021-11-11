習近平：亞太不能重回冷戰割裂狀態

中國國家主席習近平。路透

中國 國家主席習近平 11日在亞太經合會工商領導人峰會上發表演說時宣示，中國將堅定不移推進改革開放。他還強調， 以意識形態畫線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的。「亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態」。

根據新華社發布的習近平演講全文，習表示，中國已批准「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），並申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），將在履約和談判進程中繼續壓減外資准入負面清單，推動農業和製造業全方位開放，加大服務業開放力度，依法給予內外資企業同等待遇。

習在演說中還特別說明中國採取的各種反壟斷作為。他稱，「最近一段時間，中國有關部門正完善落實反壟斷法規，加強對國內部分行業監管。這既是推動中國市場經濟健康發展的需要，也是世界各國慣常做法。」

他強調，中國將平等對待各類市場主體，打造統一開放、競爭有序的市場體系，為亞太及全球工商界到中國投資 提供更好保障。

當地時間10日，中美在格拉斯哥意外達成「中美關於在21世紀20代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言」，習近平在演說中也提到，去年他提出「碳達峰」目標及「碳中和」願景以來，中國已制定「2030年前碳達峰行動方案」，加速構建「1＋N」政策體系。

習近平說，「1」是中國實現碳達峰、碳中和的指導思想和頂層設計，「N」是重點領域和行業實施方案。他表示，中國將統籌低碳轉型和民生需要，處理好發展同減排關係，如期實現碳達峰、碳中和目標。

習近平指出，中國減排行動是一場深刻的經濟社會變革，同時也將帶動規模龐大的投資，創造巨大市場機遇和合作空間，歡迎亞太工商界積極參與。

習近平並重申，中國將堅持真正的多邊主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。