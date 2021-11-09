中國公民記者張展「獄中絕食」病危 美籲北京放人

因報導武漢新冠疫情，遭中國逮捕入獄的中國公民記者張展，據多家媒體報導在獄中已病危。（中央社）

因報導武漢新冠疫情 ，遭中國逮捕入獄的中國公民記者張展 ，據多家媒體報導在獄中已病危，家人試圖說服她進食未果；美國政府呼籲北京 立即無條件釋放張展，並呼籲北京尊重新聞自由和人民自由表達意見的權利。

38歲的張展去年初在武漢封城期間透過視頻報導當地疫情，並在YouTube、微信、推特等社交平台上傳視頻逾120條，詳細記錄疫情最初的政府應對情況，並給當地居民一個發聲渠道，因而也在社交媒體廣泛傳播。

去年5月，張展被捕，當局以「尋釁滋事」罪名將其判刑四年，她曾在獄中絕食抗議，後就傳出其營養不良、身體狀況欠佳；據媒體報導，張展畢業於西南財經大學金融碩士專業，曾是一名律師，但因參加維權活動被注銷律師執照。

美聯社引述張展的哥哥張舉報導，家人曾在今年8月初獲允到監獄探望張展，幫她做健康檢查的醫師稱其生命垂危，體重不到88磅，遠低於5呎10吋健康女性應有的140磅左右體重；張舉說，張展目前幾乎不能走路或抬起頭。

張舉表示，家人最後一次有張展的消息是在10月29日，當時張展媽媽獲允通過視頻與女兒通話，但之後妹妹的情況繼續惡化。

國務院8日呼籲北京無條件釋放張展，並說北京應該尊重新聞自由和人民自由表達的權利；國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，美國與其他外交使團，「已反覆表達我們對張展被專橫逮捕及遭受虐待的嚴重擔憂」，但他並未解釋是何種虐待。

人權觀察(Human Rights Watch)等國際維權團體也呼籲北京釋放張展，人權團體「無國界記者」(Reporters Without Borders)上周就「2021年無國界記者新聞自由獎」提名張展。

去年以「尋釁滋事罪」判處張展入獄四年的上海浦東新區人民法院，以及張展所在的上海女子監獄未對此置評。