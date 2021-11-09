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聚2千人看「英雄聯盟」世界賽 武漢3發起人被拘留

中央社北京9日電
中國電競戰隊EDG在2021英雄聯盟全球總決賽擊敗韓國奪冠，武漢3名玩家因未經許可聚集2000多人直播觀賽被認定違法，分別被行政拘留5至10天。（圖取自七環視頻微博網頁weibo.com）
中國電競戰隊EDG在2021英雄聯盟全球總決賽擊敗韓國奪冠，武漢3名玩家因未經許可聚集2000多人直播觀賽被認定違法，分別被行政拘留5至10天。（圖取自七環視頻微博網頁weibo.com）

中國電競戰隊EDG在2021英雄聯盟全球總決賽擊敗韓國奪冠，眾多中國民眾為之瘋狂。但武漢3名玩家卻因未經許可聚集2000多人直播觀賽被認定違法，分別被行政拘留5至10天。

綜合中國媒體報導，針對這3名玩家的聚眾行為，負責偵辦的湖北省武漢市公安局東湖新技術開發區分局表示，這3人6日在未經公安機關許可下，在武漢光谷步行街的德國風情街柏林廣場，舉辦「2021英雄聯盟全球總決賽觀賽派對」活動。

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警方認為，3人未經許可組織的這場活動，現場聚集人數達到2000餘人，「對現場安全秩序造成隱患」。因此決定對其中2名組織者行政拘留10天，對另1名組織則行政拘留5天。

2021英雄聯盟全球總決賽11月6日在冰島舉行，由中國LPL賽區的電競戰隊EDG，對上韓國LCK賽區的電競戰隊DK，賽事過程競爭激烈，最後EDG以3比2逆轉勝DK奪冠，令大批中國玩家為之瘋狂，一些年輕人興奮之餘甚至做出脫序及不雅舉動，相關畫面引起不少網友側目及議論。

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其中，在武漢舉行的這場賽事直播觀賞活動，由於人數眾多，除受到各界注意，也因為現場一些年輕人事後的脫序舉動，引起官方關切。有中國玩家反應，當地警方事前沒有預料到現場會聚集這麼多人。

影片來源：YouTube

中國 武漢 公安

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