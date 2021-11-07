神舟13號王亞平出艙 中國女性太空第一步

太空人翟志剛、王亞平，7日晚間先後從天和核心艙節點艙成功出艙，其中王亞平成為中國首位在太空中出艙活動的女性太空人。圖為王亞平出艙。（取材自央視）

「神舟十三號」航天員翟志剛、王亞平身著中國 新一代「飛天」艙外航天服，在北京時間11月7日先後從天和核心艙節點艙成功出艙。這是翟志剛時隔13年後再次執行出艙活動任務，王亞平則成為中國首位執行出艙任務的女航天員，邁出了中國女性艙外太空 行走第一步。

大公報報導，「神舟十三號」首次出艙準備工作 從7日下午即開始進行。在執行任務前，地面為航天員特別準備了鮮花包作為出艙太空餐，這樣高碳水、高熱量的食物可以支撐他們長時間、高消耗的太空作業。

太空人翟志剛、王亞平，7日晚間先後從天和核心艙節點艙成功出艙，其中王亞平成為中國首位在太空中出艙活動的女性太空人。圖為王亞平出艙。（取材自央視）

據中國載人航天工程辦公室消息，航天員翟志剛在7日18時51分成功開啟天和核心艙節點艙出艙艙門，截至20時28分，航天員翟志剛、王亞平身著中國新一代「飛天戰袍」，先後從天和核心艙節點艙成功出艙。

「我已出艙，感覺良好！」時隔13年後，中國太空行走第一人翟志剛再次喊出這句話。在節點艙中等待的王亞平馬上接了一句，「我一會出艙，感覺良好！」而正在核心艙進行支持工作的葉光富也馬上跟上，「我下次出艙，感覺良好！」

「神舟十三號」三人的幽默與默契，讓飛控大廳裡響起一陣笑聲。

兩名出艙航天員完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作後，將在機械臂支持下，相互配合開展機械臂懸掛裝置與轉接件安裝、艙外典型動作測試、艙外互助救援驗證等作業。其間，在艙內的航天員葉光富配合支持兩名出艙航天員開展艙外操作。

神舟十三號航天員翟志剛7日結束出艙任務。( 新華社)

據央視8日零時8分消息，兩名航天員已完成艙外6.5小時作業任務。

專家表示，在「神舟十二號」任務兩次出艙的經驗基礎上，此次出艙前期的準備流程更加精簡，也不再進行驗證性的工作，而是直奔工作點。此次的任務，是進行機械臂懸掛裝置與轉接件安裝，翟志剛站上機械臂直奔作業點，王亞平則通過攀爬達到作業點，同時葉光富在核心艙內配合支持，共同完成任務。