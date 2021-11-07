中共20大如何布局？常委「未必維持7人」

六中全會即將召開。（新華社）

中共 19屆六中全會召開前夕，已有部分省級一把手換人，人事布局浮上檯面。學者研究，從中共中組部長陳希動向顯示，中共20大人事布局從去年6月就已啟動。另有消息指，中共總書記習近平 為進一步集中權力，20大政治局常委「未必維持七人」，常委安排將會成為議題。

胡錦濤時代政治局常委九人，曾被形容為「九龍治水」，各管一方。中共18大後習近平掌權，政治局常委改為七人，權勢更集中。中共20大政治局常委人數是否會再縮減，將成為觀察中共政局發展的指標。

政大東亞所長王信賢稱，考慮到人數越少越好控制，20大政治局常委是否維持七人，或有變數，雖然時間大概還有1年，但這會成為一個議題。

有關20大的人事布局，他研究近年習近平的地方考察發現，過去習赴地方一定帶兩個人，中辦主任丁薛祥和發改委主任何立峰，副總理劉鶴也滿常跟隨，另有一位軍委副主席，因為會考察地方部隊。

王信賢指，去年6月前，基本上陳希都不會跟去，但從去年6月到現在，習近平十多次的地方考察，陳希都跟著，可研判從當時就開始安排黨代會的人選，20大人事布局早已啟動。

六中全會前，中共官方掀起鋪天蓋地的監管風暴 ，席捲科技金融、網路通訊、地產界、娛樂圈、補教業和電玩產業等，為何選在此時四面出擊？

王信賢形容，這可視為一場官員晉升錦標賽。即老大定下方向，接下來就是下面的人全力表現，各系統要拿出成果。過去是看經濟成長和維穩，現在就是「共同富裕」這個概念，目前都還在這個內部競爭過程中。

19屆六中全會如何為中共指明未來方向？國防安全研究院中共政軍與作戰概念所博士後研究梁書瑗分析，這次全會應有別於毛、鄧所主導的兩次歷史決議。她指出，習與毛、鄧最大差異在於，權力來源為自身所掌握的職務與相應的體制架構，而非來自於與毛、鄧一樣的革命功勳。習需概括承受前人締造的成就與歷史問題，在體制內調整制度漸次修補之。