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華為註冊「姚安娜」商標獲准 網友不滿獨漏孟晚舟

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華為註冊「姚安娜」商標獲准 網友不滿獨漏孟晚舟

中國新聞組／北京7日電
姚安娜。（取材自微博）
姚安娜。（取材自微博）

華為6日成功將小公主「姚安娜」註冊為商標，消息傳開後，直衝微博熱搜榜第一名。華為此舉遭到中國網民圍剿，更多人替孟晚舟抱不平，質疑為何不將「孟晚舟」也一併註冊？

據中國商標網官網消息，華為申請「姚安娜」商標於近日獲批，註冊公告日期為2021年10月21日，商標專用權期限為2021年10月21日至2031年10月20日。

華為技術有限公司申請的多個姚安娜商標狀態變更為註冊公告，國際分類涉9類科學儀器、38類通訊服務、41類教育娛樂等。

據悉，此前已曾有多方搶註姚安娜商標，而華為今年在1月申請註冊「姚思為」、「姚安娜」商標，惟此前有部分姚安娜商標被駁回。

姚安娜本名姚思為，今年23歲，是華為創辦人任正非的小女兒，哈佛大學畢業，現為女歌手。2月初，任正非曾在華為內部發出全員公告，就華為搶註商標一事道歉，承認是「公權私用」，又解釋此舉是防止這些商標被持續地惡意搶註。

消息傳開後，直衝微博熱搜榜第一名。不過有網友質疑「即便父親保護女兒，也應該公私分明，華為是社會大企業還是家族企業還是家庭作坊，要分的清」、「下一步是不是要申請孟晚舟為商標️？」

華為申請「姚安娜」商標獲批。（網頁截圖）
華為申請「姚安娜」商標獲批。（網頁截圖）

華為 姚安娜 孟晚舟

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