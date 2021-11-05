國台辦點名蘇貞昌、游錫堃等台獨「頑固分子」禁入中港澳

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（記者賴錦宏／攝影）

中國 國台辦發言人朱鳳蓮5日證實，中國將依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門 特別行政區，限制其關聯機構與中國有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國謀利，以及採取其他必要的懲戒措施。

據悉，其中行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮都名列其中。

據官方新華社報導，有記者提問，有媒體報導稱，中國方面正在研究針對「台獨」頑固分子的懲戒措施，詢問國台辦是否屬實？

朱鳳蓮在回答前述問題時表示，一段時期以來，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣衊中國、謀「獨」言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

她指出，我們正告此類「台獨」頑固分子，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。中國方面將依法對「台獨」頑固分子追究刑事責任，終身有效。

中國國台辦發言人馬曉光10月上旬，就曾罕見地發表一篇措辭強硬的文章，痛斥吳釗燮是「頑固的台獨分子」。

10月27日，在國台辦例行記者會，國台辦下屬中國台灣 網記者提問：「據悉，有關部門最近或將就懲辦『台獨』分裂勢力進行專門立法。請問發言人可否予以證實？」

馬曉光當時回答：「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。堅決打擊『台獨』頑固分子，是維護國家主權、安全、發展利益的應有之義，也是保障兩岸關係和平發展的應有舉措。法網恢恢，疏而不漏。凡是組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一行為的台獨頑固分子，包括那些操弄『修憲謀獨』和為謀『獨』打開方便之門的挑頭分子，必將受到嚴懲。」