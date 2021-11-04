美中企業簽署20年合約 中國年進口400萬噸天然氣

中國石化4日與美國維吉液化天然氣公司（Venture Global LNG）共同簽署為期20年、每年400萬噸的液化天然氣（LNG）長期購銷協議。路透

美中關係出現和緩跡象？據新華社報導，中國 石化4日與美國 維吉液化天然氣 公司（Venture Global LNG）共同簽署為期20年、每年400萬噸的液化天然氣（LNG）長期購銷協議。

新華社指出，這是迄今為止，中美雙方簽訂的規模最大的LNG長約協議。維吉液化天然氣公司將通過其位於路易斯安那州的普拉克明斯郡的項目，向中國石化供應LNG長約資源。

此外，中國石化旗下的聯合石化還將從維吉液化天然氣公司Calcasieu Pass項目購買總計380萬噸的LNG資源。

中國石化總裁馬永生表示，此次與維吉公司簽署一攬子LNG購銷協議，體現了兩家公司助力全球能源轉型的高度共識，對於推進「雙碳」目標實現具有重大意義。

報導稱，維吉液化天然氣公司首席執行官邁克·薩貝爾表示，維吉公司很高興與中國石化合作，這一合作有利於為中國提供低成本、可靠和安全的清潔能源，助力中國的能源轉型。

維吉液化天然氣公司是美國墨西哥灣地區重要的LNG供應商，致力於利用北美豐富的天然氣資源，為世界提供清潔、經濟的LNG資源。

事實上，英國金融時報上個月底就曾報導，中國石化與Venture Global LNG簽署三項長期供應協議，這將使得中國從美國進口的天然氣增加一倍以上。北京方面希望從美國增加購買，以幫助保障中國未來的能源供應。

金融時報稱，達成這批液化天然氣協議的背景是，美中兩國的貿易和安全緊張日益加劇，而且飛漲的能源價格也凸顯出渴求能源的中國經濟需要保障供應。

報導指出，Venture Global與中國石化是在9月1日達成協議的。第一項協議將每年供應280萬噸液化天然氣，第二項協議將每年供應120萬噸，兩項協議的期限均為20年。

今年9月，大陸進口天然氣達1,060萬噸，年比增長23%，原因是中國力求確保冬季天然氣供應。

根據中美於2020年1月15日簽署的貿易協議，中國承諾在2020年至2021年間，進口總額達2,000億美元的美國商品與服務。其中近500億為農產品，其餘還包括能源、製造業產品等。