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中國申請加入「數位經濟夥伴關係協定」

特派記者賴錦宏／北京報導
中國正式申請加入數位經濟夥伴關係協定。(路透社資料照片)
中國正式申請加入數位經濟夥伴關係協定。(路透社資料照片)

中國商務部長王文濤致信紐西蘭貿易與出口增長部長奧康納，代表中方向數位經濟夥伴關係協定(DEPA)保存方紐西蘭正式提出申請加入。下一步，中方將按照DEPA有關程序，和各成員開展後續工作。

據香港信報財經網，中國商務部稱，申請加入DEPA符合進一步深化改革和擴大高水平對外開放的方向，有助於在新發展格局下，與各成員加強數位經濟領域合作、促進創新和可持續發展。

中國國家主席習近平近日在北京以視訊出席二十國集團(G20)領導人第十六次峰會第一階段會議時提到，中方高度重視數位經濟國際合作，已決定申請加入數位經濟夥伴關係協定，願與各方合力推動數位經濟健康有序發展。

另據鏈聞報導，數位經濟夥伴關係協定是紐西蘭、新加坡和智利於2020年6月12日簽署。2021年1月7日，DEPA在紐西蘭和新加坡之間生效。智利則是在今年8月剛完成議會批准程序，將在11月23日生效。

DEPA文本涵蓋16個模塊，考慮了數位經濟和電子商務的各個方面。DEPA旨在促進開放、非歧視性和全球化的網路環境，該協定體現現代數位貿易政策的最新潮流，例如促進數據自由流動、對數位產品的非歧視待遇、對計算設施區位的非強制要求等。協定也在促進郵包貿易等電子商務、保護個人數據、保護在線消費者權益、中小企業合作、促進數位經濟包容性與參與度等方面做出了規定。

中國 新加坡 商務部

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