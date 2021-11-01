香港入境豁免檢疫 12日起全面收緊

香港規定1日起進入政府轄下場所須掃「安心出行」。（香港中通社）

為求與中國 實現通關，香港 全面收緊入境豁免檢疫安排，本月12日起只保留航機機組人員等必要人士類別。同時香港嚴督使用大規模監視的行動應用程式「安心出行」，11月1日起政府處所必須使用，有政府人員使用假程式被警察 拘捕。

11月12日起，香港政府全面執行收緊豁免到港人士接受強制檢疫安排，只保留必要人士類別，包括跨境巴士和貨車的司機和車務人員、航機機組人員、貨船船員，以及要履行職務的政府人員。

在此之前，外國駐港領事館人員、財金界人士等也有列入豁免群組，今次外國領館人員被收緊，所有在抵港前21天曾逗留海外地區，並履行與政府相關運作的外國領館及機構人員，檢疫期必須在指定檢疫酒店接受隔離；總領事或以上職級的駐港代表，可以選擇家居自我隔離，但不得離開隔離地點及與公眾接觸。

香港政府稱，12日實施新措施後，在法例第599C章及第599E章下獲豁免檢疫的類別，會分別大幅減少至五類及三類，其他人如須到香港並要求豁免檢疫，港府只會按個別特別情況考慮，嚴格審核。為了強化對豁免人士的監管，相關政策局或部門已指派統籌主任，專門負責監管活動受限人士，確切執行閉環式管理原則。

11月1日起，香港市民進入政府大樓和辦公處所前，需要用「安心出行」掃描二維碼。份屬政府物業的街市即菜市場，也在規管內。有進入街市的市民說，不懂得用手機應用程式，寧願不入街市；亦有市民認為用「安心出行」較填表方便。管轄街市的港府食環署說，派人到轄下的21個街市視察，措施實施大致暢順，日後會增加人手。

香港警方1日早上在灣仔入境事務大樓，拘捕五人，指其涉嫌使用虛假「安心出行」應用程式。被捕者中包括二名入境處人員，以及一名審計署人員。

香港入境處稱，有人試圖使用虛假「安心出行」進入大樓，並報警處理。由於案件正由警方調查中，入境處不予評論。處方又指一向十分重視員工的行為操守，如發現任何人員有違法或不當行為，一定會依法及按既定程序嚴肅處理。