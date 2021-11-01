中國疫情16天波及16省 黑龍江內蒙為不同來源境外輸入

中國本輪疫情16天內已波及16省份，確診人數484例。圖為近萬名旅遊都被困在內蒙古額濟納河。（央視截圖）

中國 官方健康時報一日報導，10月16日陝西發現2例新冠陽性病例以來，據不完全統計，截至10月31日24時，中國本輪疫情 16天內已波及16省份，確診人數484例，傳播鏈條錯綜複雜。其中，黑龍江、內蒙古病例均為不同來源的境外輸入。

據中國衛健委數據，自10月17日新增本土確診病例或無症狀感染者，截至31日24時，本土確診人數達484例，涉及黑龍江、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、青海、四川、雲南、貴州、江西、湖北、湖南、河南、河北、山東、浙江16省份。

其中，內蒙古、甘肅、黑龍江本土確診病例分別為163例、95例、82例，三地確診佔全中國確診總數70.2%。

「三邊」防控是難點，尤其黑河、內蒙古疫情均係境外輸入，且不同來源。從東北到西北，再到西南邊境 ，中國有2.2萬公里陸地邊境線。自2020年以來，黑河、額濟納旗等多個陸地邊境城市出現新冠疫情。

內蒙古額濟納旗疫情源頭尚未明晰，初步判定為境外輸入，但是以什麼方式傳入，正在深入調查。本輪疫情爆發後，額濟納旗自10月18日起關閉出入旗通道、關閉口岸，實行48小時臨時管控。

中國國家衛生健康委疾控局副局長吳良有30日表示，據病毒測序結果，黑龍江黑河疫情與近期內蒙古甘肅等省區的本土疫情均無關聯，是新的境外輸入病毒引起的疫情。