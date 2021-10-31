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中國「旅行團傳播鏈」已累計348例確診 涉12省市

記者羅印冲／即時報導
在黑河出入城關口，防疫人員在寒風中執行查驗掃碼、測溫、登記等流程。（中新社）
在黑河出入城關口，防疫人員在寒風中執行查驗掃碼、測溫、登記等流程。（中新社）

中國再爆本土新冠病毒疫情，據衛健委發布，30日新增本土確診病例48例。據北京日報，中國在13天時間內，已累計新增超過400例，其中「旅行團傳播鏈」共造成12省區市348例確診病例。

過去一日，中國新增48例本土病例，其中以黑龍江19例最嚴重，包括在黑河市18例、哈爾濱市1例。內蒙古也有10例，均在阿拉善盟。甘肅9例，其中天水市5例、蘭州市4例。山東3例，均在日照市。寧夏3例，均在銀川市。雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州。北京1例，在昌平區。江西1例，在上饒市。

黑龍江疫情方面，據黑龍江衛健委，截至10月30日24時，全省現有境外輸入確診病例2宗，現有本土確診病例55宗。

據哈爾濱市平房區應對新冠肺炎疫情工作指揮部，30日平房區發現2例陽性感染者，當地實施區域交通管制，所有公車、地鐵、計程車、網約車等公共交通工具暫停運營。此外，區域內除超市、糧油店、藥店等基礎民生保障類經營場所外，其他經營類場所暫停營業。

另據北京日報，中國在13天時間內，已新增陽性病例已超過400例，其中「旅行團傳播鏈」共造成12省區市348宗陽性個案，而黑龍江的疫情為新境外輸入傳播鏈，與「旅行團傳播鏈」無關。

在「旅行團傳播鏈」方面，陽性感染者的軌跡或基因測序與內蒙古、甘肅等地有直接或間接關聯，波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川、山東等12省區市。

北京 疫情 中國

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