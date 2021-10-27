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「玻璃心」爆紅 國台辦發言人：我對這首歌不熟

記者陳政錄／即時報導
中國國台辦發言人馬曉光27日主持例行記者會。中央社
中國國台辦發言人馬曉光27日主持例行記者會。中央社

馬來西亞創作歌手黃明志邀陳芳語合唱新歌「玻璃心」，內容觸碰「辱華」邊緣爆紅，雖讓兩人遭中國全網下架，但也引發討論。對此，中國國台辦發言人馬曉光27日回應台灣媒體提問時，以「我對這首歌曲不熟，沒有時間去聽，對歌曲沒有發言權」簡短帶過，並未對歌曲本身多做回應。

值得注意的是，馬曉光在回答完台灣媒體提問，中方對於這首歌成為亞洲某流行排行榜第三名，有中國網友表達不滿，和兩位歌手微博帳號被封等事有何看法後，補充說到「我聽出你問題的弦外之音，在此作個回應」。

馬曉光接著就兩岸輿論相關議題進行闡述，表示自2016年以來，民進黨當局破壞兩岸關係，不斷進行謀「獨」挑釁，製造「反中」民粹情緒。他說，「種瓜得瓜、種豆得豆」，民進黨的倒行逆施引起廣大網民的憤恨和反擊，這是很自然的事。

馬曉光說，不難發現，2008年以來，2016年以前，沒有這樣的情況。造成當前這種情況的根源是誰？元兇是誰？不言而喻。消除這種情況並不難，只要大家堅決反對「台獨」，特別是廣大台灣同胞要有自覺性和警惕心。「兩岸同胞都是一家人，最終會走向心靈契合。」

「玻璃心」由馬來西亞華人創作歌手黃明志，邀請澳大利亞華裔歌手陳芳語（Kimberley）合唱，音樂MV上傳Youtube後，短短一周點閱率超過1,700萬。儘管創作者強調這是一首甜蜜浪漫情歌，但從歌詞到MV都暗諷意味十足，遊走在「辱華」邊緣，這也導致這首歌目前已在微博被消失，黃明志與陳芳語的微博帳號也遭關閉。

對於歌曲充滿爭議，黃明志回應：「歌曲有討論度當然是好事，表示獲得共鳴，希望推出這首歌大家可以幽默以對。」

從內容來看，「玻璃心」MV不僅有熊貓人偶入鏡，歌詞還談到「共同富裕」、「不明白到底辱你哪裡」等，另外MV也包括棉花、割韭菜、煮蝙蝠等情節。

黃明志（右）揪陳芳語合唱新歌「玻璃心」，短短一周時間爆紅，熱度持續上漲。圖／亞洲...
黃明志（右）揪陳芳語合唱新歌「玻璃心」，短短一周時間爆紅，熱度持續上漲。圖／亞洲通文創提供

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