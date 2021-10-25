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王毅警告日本：涉台灣、歷史等事務 不能試圖踩線踰矩

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王毅警告日本：涉台灣、歷史等事務 不能試圖踩線踰矩

特派記者賴錦宏／北京報導
中國外長王毅。（中國外交部網站）
中國外長王毅。（中國外交部網站）

中國外長王毅25日在第17屆「北京-東京論壇」開幕式上以視訊致詞時表示，涉及歷史、台灣等事務事關兩國關係政治根基，任何情況下都務必要恪守中日四個政治文件的原則和精神，不能有絲毫含糊，更不能試圖踩線踰矩。

據中國外交部官網，王毅在談話中提出中日關係努力的五大方向。一是重塑互信，夯實兩國關係的政治基礎。王毅稱，這是中日關係的關鍵所在。希望日方更加理性客觀地看待快速發展的中國，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識反映到制定政策上，落實到具體行動中。

二是升級合作，實現兩國更高水平的互利互惠。雙方應深化產業合作，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定；加強數位經濟合作，助推兩國經濟民生；加強減碳合作，以兩國制定碳中和目標為契機，推動氣候變化議程。

三是管控分歧，為兩國關係穩定發展減負排障。中日關係出現分歧難以避免，關鍵是妥善加以管控，不讓分歧定義和主導兩國關係。面對具體爭議，雙方應遵守已達成的共識，排除外部因素干擾，通過對話求同存異，通過機制管控危機，通過合作共享利益。在人權和價值觀問題上，雙方可以本著求同存異的態度坦誠對話，增信釋疑，決不能藉題發揮，當成干涉別國內政的工具。

四是擴大交流，改善兩國關係的社會環境。近年來，在一些惡意炒作和有意挑撥下，兩國民眾的相知相交出現了一些問題。雙方應充分發揮地理相近、文化相通的獨特優勢，以今明兩年「中日文化體育交流年」、北京冬奧會和中日復交50周年為契機，以靈活方式加強各領域相互交流。

五是加強協作，賦予兩國關係更為開闊的視野。要將亞洲振興作為共同目標，排除各種外來干擾，致力於維護地區和平穩定大局。要踐行真正的多邊主義，反對「新冷戰」和「小圈子」，為當今世界注入更多正能量。

「北京—東京論壇」創立於2005年，每年舉行一次，是兩國間層次較高、規模較大的官民互動交流平台。本屆論壇主題是「大變局下的中日關係及重塑國際合作-邁向邦交正常化50周年的思考」。

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