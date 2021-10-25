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孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

記者陳政錄／綜合報導
華為公主孟晚舟返回中國並解除隔離後，已於近日正式回到公司上班。(路透)
華為公主孟晚舟返回中國並解除隔離後，已於近日正式回到公司上班。(路透)

在上月乘坐中國政府包機，從加拿大返回深圳後，華為公主、創辦人任正非之女孟晚舟，於近日正式回到華為上班。據25日曝光的畫面顯示，華為深圳坂田園區的員工在孟晚舟走進公司時，夾道歡呼，並在現場獻花、施放氣球和合影留念。

值得注意的是，該段影片曝光的時間10月25日，恰好也是任正非的生日。

據第一財經引述華為內部員工表示，影片拍攝地點是華為深圳坂田園區B1區。當時，孟晚舟身穿黑色套裝，揮舞著雙手走入公司，在場的華為員工夾道歡呼，氣氛非常熱鬧。

社交平台上曝光影片可見，孟晚舟步入華為公司時揮舞雙手，受到員工夾道歡迎。(取自微...
社交平台上曝光影片可見，孟晚舟步入華為公司時揮舞雙手，受到員工夾道歡迎。(取自微博)

2018年12月，孟晚舟因被美國政府指控詐欺罪及通緝，在加拿大轉機時，被加拿大警方以美加雙方司法互助要求逮捕；2019年1月，美國要求引渡孟晚舟，並以23項罪名起訴華為。

2021年9月25日北京時間凌晨，美司法部與孟晚舟達成延期起訴協議，加拿大宣布釋放孟晚舟，她搭乘中國政府包機回到深圳。按照中國防疫要求，孟晚舟已在本月16日完成為期21天的隔離。

在此之前，孟晚舟曾歷任華為銷售融資與資金管理部總裁、帳務管理部總裁、華為香港公司首席財務官，以及國際會計部總監等職。

孟晚舟 華為 加拿大

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