解決債務有望？恒大稱10餘個建案正有序復工

中國恒大集團將自救償還債務。（路透）

中國恒大集團 21日才在寬限期滿前支付了一筆金額8350萬美元的公開巿場美元債利息，今天又宣布10餘個建案已經復工 。

根據「恒大集團微信」公眾號今天發布，位於恒大總部所在地的恒大集團深圳公司，包含深圳、東莞、江門、汕尾、珠海、中山6地10餘個專案的復工復產工作正有序進行中。

這篇消息還分別列出已進入室內裝修階段和近期即將陸續封頂的建案。恒大表示，所有員工堅守崗位一線，在保質保量的原則下，各項目皆按照施工計畫緊鑼密鼓地進行。

另據「恒大地產在珠三角」微信公眾號消息，恒大珠三角公司正與各專案參建單位積極恢復生產秩序，目前廣州、佛山、肇慶、陽江、清遠、惠州、河源等區域40餘個在建建案現場施工正平穩、安全、有序地展開。

恒大因拖欠工程款項、逾期不兌付商業票據，其負責的部分建案工程8月份傳出停工。

綜合陸媒每日經濟新聞、證券時報報導，恒大集團董事局主席許家印22日在恒大集團復工復產專題會宣布恒大化解風險自救的三大戰略決定：一是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；二是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產 開發建設規模；三是10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

當時許家印強調，「復工復產保交樓」是恒大當前的頭等大事，唯有如此，才能解決上下游合作夥伴的商票兌付，才能完成財富產品的兌付，才能逐步歸還金融機構的借款。

報導引述業內人士表示，目前房地產行業普遍採取預售制度，在加快資金周轉的同時潛藏房屋爛尾等隱患。恒大承諾現樓銷售有助於恢復購房者信心，同時會對行業帶來影響。