李雲迪涼涼 中國演出協會宣布封殺 未來聽不到琴聲了

李雲迪已被列為「劣跡藝人」，永無演出機會。（取材自法制前沿公眾號）

繼中國 音樂家協會後，在全中國擁有近萬家會員單位的「中國演出行業協會」，22日上午發布公告，要求會員單位對李雲迪 進行從業抵制。自此，李雲迪在中國已被徹底封殺，未來將毫無演出機會。

中國演出行業協會的公告稱，日前演藝人員李雲迪因嫖娼被北京 市朝陽公安分局依法行政拘留。遵紀守法是作為普通公民的基本素質。作為公眾人物，李雲迪的行為表現出其「法律觀念淡漠、道德自律缺失」，其行為違反法律法規，違背社會公德，造成惡劣影響。

中國演出行業協會對李雲迪的違法行為進行道德申斥，並根據中國「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」規定，要求會員單位對其進行從業抵制。

公告並表示，中國演出行業協會鄭重提醒廣大演藝從業人員，務必加強自省自律，提高遵紀守法意識，自覺規範言行。「以身試法，終將自食惡果」。

中國音樂家協會稍早表示，根據北京警方通報，鋼琴家李雲迪涉嫌嫖妓被行政拘留，事件引起中國民眾廣泛關注，產生極其惡劣社會影響，決定取消李雲迪的會員資格。

在中國，雖然嫖娼行為不構成犯罪，但可能會遭受治安處罰。根據中國治安管理處罰法規定：賣淫、嫖娼的，處10日以上15日以下拘留，可以併處人民幣5000元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。