CIA招募中文員工 中國官媒鼓動「朝陽大媽」抓美間諜

官媒貼文表示，維護國家安全需要「朝陽大媽」相助。（取材自百度百科）

中國 軍媒「解放軍報」官方微博帳號「鈞正平工作室」，日前發帖呼籲中國老百姓打一場反間防諜的「人民戰爭」。CNN 認為，中國新一輪反間防諜的宣傳戰有可能加劇政治獵巫行動，任何被認為「不愛國」的人都有被舉報為「間諜 」的風險。

美國 之音報導，貼文聲稱，「維護國家安全，我們唯有相信人民、依靠人民，需要『朝陽大媽』，也需要『撈銅漁民』，打一場反間防諜的『人民戰爭』，才能讓間諜寸步難行，無所遁形！」

中國共產黨和中國政府一貫使用群眾運動的方式，排查、監督和打擊異議人士或被政府定義為「敵對分子」的人，美其名曰「人民戰爭」。所謂「朝陽大媽」指的是中國政府最基層組織居民委員會中最了解家長裡短的家庭婦女，她們同時兼任政府在居民日常生活中的「耳目」；而「撈銅漁民」則是指在南中國海尾隨美軍考察船，撈取美軍考察船放出的水文探測潛水器，然後上交中國政府的漁民。「朝陽大媽」和「撈銅漁民」都曾因為表現「出色」而受到中國政府的表彰。

另據CNN報導，中央電視台日前發布了一個短視頻，聲稱美國中情局新設立的「中國任務中心」正在招募間諜，不僅需要會說普通話，而且還要會說廣東話、上海話、客家話以及閩南語。這個短視頻播出後，在中國社交媒體上迅速走紅。在微博上，一個相應的標籤話題成為當天的熱搜，點擊量超過2.8億人次。

CNN：加劇政治獵巫

報導稱，美國駐華大使館的官方微博帳戶也沒有逃過中國「愛國」網民的嘲諷。蜂擁而至的中國網民還留言聲稱自己精通中國方言，要求被中情局招募。「我會東北話，你們不招嗎？小心我告你們地域歧視！快聯繫我！」

自從習近平鼓動民族主義、打壓民主、自由和司法獨立等所謂「西方價值」以來，中國網路上自由派的開放言論早已被趕盡殺絕。在中國社媒上，立場略顯自由開放的發言者常常被斥責為「叛徒」，甚至涉嫌是為外國效勞的「間諜」。至於在中國工作的外國記者和非政府組織僱員看起來就更像「間諜」。

報導指出，中國新一輪反間防諜的宣傳戰有可能加劇已經氾濫已廣的政治獵巫行動。由於中國政府對「國家安全」的定義及其粗獷而又模糊，任何被認為「不愛國」的人都有被舉報為「間諜」的風險。