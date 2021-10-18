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中國通策醫療董座失控嗆股民 痛失市值31億美元

特派記者林宸誼／上海即時報導
通策醫療董事長在投資平台雪球怒嗆股民，引發公司股價已連續兩天跌停，市值蒸發近人民幣200億。(取自財聯社)
通策醫療董事長在投資平台雪球怒嗆股民，引發公司股價已連續兩天跌停，市值蒸發近人民幣200億。(取自財聯社)

會成為股市黑天鵝的，除了政策利空、業績慘澹，可能還有董事長的言行，18日「通策醫療董事長與網友線上激烈對懟（嗆）」話題在中國網路上刷屏，而該公司股價已連續兩天跌停，市值蒸發近人民幣200億元（約31億美元）。

通策醫療18日日股價開低走低，截至收盤報人民幣235.03元，跌幅接近5%。

財聯社報導，有投資者在網路平台發洩不滿情緒，稱公司為「殺豬盤」、「通廁醫療」，通策醫療董事長呂建明回懟，稱對方「嘴巴比廁所還臭」，「這樣的人買我們的股票是我們的恥辱」，還對質疑股價的網友表示「（股價大跌）因為像你一樣的人太多了。」

事件起因是14日晚間，通策醫療發布前三季財報，其中營收為人民幣21.36億元，年增44.16%；淨利潤人民幣6.2億元，年增55.09%，兩項數據相比上半年度增幅均下滑。

若單以第三季財報來看，營收人民幣8.19億元，年增12.44%；淨利潤人民幣2.69億元，年增5.88%，業績明顯增長放緩。

之後網路上出現質疑的聲音，網友「熱點龍頭遊擊大隊長」在投資平台雪球發帖，稱通策醫療是「老莊股殺豬股」、「什麼都是假的」，還稱公司為「通廁醫療」。

讓人意外的是，身分經雪球官方認證的通策醫療董事長呂建明，17日轉發並評論該貼說：「他們買我們的股票是我們的恥辱……不配投資通策醫療，實在受不了這股比廁所還臭的嘴巴發出來的惡臭，必須通而快之！」

因為管理者言論不當，給企業帶來形象危機，除了「不配投資通策醫療」，還有「無法妥協特斯拉」、「就是賭博千山藥機」、「不做功課樂歌股份」、「什麼角色大族激光」等。

一名特斯拉車主在今年4月上海車展中站上車頂維權，特斯拉方面回應強勢，稱維權者「背後有人」，自身「無法妥協」，風波最終以中消協、新華社、中央政法委長安劍批評特斯拉、特斯拉道歉平息。

去年9月被深交所摘牌的千山藥機，遇到曾有小股東在年度股東大會上詢問，自己的損失能拿回來多少，該公司董事長直言：「公司一年以來每周發暫停上市的公告，本來你買的心態就是賭博，股票目前的狀況也適合你這種心態，退市的話你可能血本無歸，如果恢復上市，可能回報很多倍。」

創業板「大牛股」樂歌股份，則是2020年8月底斥責前來調研的基金經理「年輕人功課不做」，隨後公司市值崩了人民幣12億。

大族激光董事長高雲峰，於2019年8月被媒體質疑「海外項目」，回嗆「你是什麼角色？你有什麼資格來質問我？這個是我們自己的資金，我當然有權利做任何經營決策，你管我那麼多？」事後，大族激光就董事長不當言論道歉。

通策醫療董事長呂建明。(取自21世紀商業評論)
通策醫療董事長呂建明。(取自21世紀商業評論)

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