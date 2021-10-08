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中國大陸紀念辛亥革命110周年 強調實現完全統一

特派記者賴錦宏／北京報導
中國大陸9日上午10時在北京人民大會堂舉行「紀念辛亥革命110周年大會」。（特派記者賴錦宏／攝影）
中國大陸9日上午10時在北京人民大會堂舉行「紀念辛亥革命110周年大會」。（特派記者賴錦宏／攝影）

中國大陸9日上午舉行「紀念辛亥革命110周年大會」，中國國民黨革命委員會中央委員會主席萬鄂湘在會中稱，實現祖國完全統一，是辛亥革命以來無數先驅、先烈、先賢畢生為之奮鬥的目標。中華全國歸國華僑聯合會主席萬立駿則指出，要堅持一個中國原則和「九二共識」，「推進祖國和平統一」。

大陸9日上午10時在北京人民大會堂舉行的「紀念辛亥革命110周年大會」，包括中共中央總書記習近平在內的七常委與大陸國家副主席王岐山均出席。但這場以紀念辛亥革命為名的大會，重點之一卻是傳達北京當前對台工作立場。

萬鄂湘以中國國民黨革命委員會中央委員會主席身分被安排首先登場發言，他表示，以孫中山先生為代表的革命先驅發動辛亥革命，結束了統治中國兩千多年的君主專制制度，但沒有改變舊中國半殖民地半封建的社會性質，也無法完成民族獨立、人民解放的歷史任務。

萬鄂湘指出，是在中國共產黨成立後，才徹底推翻「三座大山」（指帝國主義、封建主義、官僚資本主義），實現民族獨立和人民解放，建立了中華人民共和國，在中華大地上全面建成小康社會。

他強調，辛亥革命先驅未竟的祖國統一事業，全體中華兒女要推動早日完成。今天，我們緬懷孫中山先生等辛亥革命先驅，更加不能忘記他們反對分裂國家、維護領土完整的堅定信念，以及破除障礙、力促統一的不懈努力。

萬鄂湘說，「實現祖國完全統一，是中華民族的根本利益所在，是全體中華兒女的共同願望，更是辛亥革命以來無數先驅、先烈、先賢畢生為之奮鬥的目標。」

他表示，「我們真誠盼望，包括兩岸同胞在內的全體中華兒女團結一心，以國家、民族根本利益為重，以中華民族偉大復興戰略全局為重，堅決反對『台獨』等分裂勢力，攜手推動祖國完全統一早日實現，共同邁向中華民族更加光輝燦爛的明天！」

隨後發言的中國僑聯主席萬立駿則表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，必須旗幟鮮明反對「台獨」分裂活動，推動祖國和平統一進程。

萬立駿稱，「實現國家完全統一是辛亥革命精神的重要內容，也是海峽兩岸同胞的共同追求。國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，任何人任何勢力都無法阻擋。」

他表示，「奮進新征程，我們要堅持一個中國原則和「九二共識」，廣泛凝聚包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共識，加強和深化兩岸民間交流交往，促進兩岸同胞心靈契合，團結海內外全體中華兒女共同參與到推進祖國和平統一的正義事業中來。」

中國國民黨革命委員會中央委員會主席萬鄂湘。（特派記者賴錦宏／攝影）
中國國民黨革命委員會中央委員會主席萬鄂湘。（特派記者賴錦宏／攝影）

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