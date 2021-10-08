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解燃煤之急 中國產煤大省拚增產

記者林則宏、賴錦宏／綜合報導
中國四處「尋煤」，保障電煤供應。圖為河北黃驊港的電煤運輸貨場。（新華社資料照）
中國四處「尋煤」，保障電煤供應。圖為河北黃驊港的電煤運輸貨場。（新華社資料照）

中國「十一」7天長假結束後，供電與冬季供暖問題依然受到關注。中國國家發改委要求山西、陝西、內蒙古3個產煤大省，必須確保今年第4季煤炭供應。與此同時，中國也積極從俄羅斯、哈薩克等地緊急進口，以解當前「燃煤」之急。

新華社報導，內蒙古正全力推動煤炭產能釋放，積極落實電煤中長期協議補簽工作，努力穩定今冬明春煤炭供應。內蒙古72處煤礦共計增產能9,835萬噸，在原有1萬7800多噸／年的生產能力基礎上增長55%。

網路媒體「觀察者網」指，中國另個產煤大省山西也將承擔煤源保障任務，日前已與河北、山東等14個省區市簽訂第4季煤炭中長期保供合同，保障能源供應。陜西省發改委也會同省內重點煤炭生產企業，下達陜西省保障湖南、湖北等14個省份第4季3,900萬噸煤炭供應任務。

觀察者網估算，晉陜蒙3省今年第4季煤炭保供總量合計將達1.45億噸。

除加緊中國內部生產，也積極進口煤炭。中新社報導，位於中俄邊境的綏芬河鐵路口岸，「十一」期間日均進口煤炭達5371噸，支持東北地區部分供電供暖企業正常運轉。

中國國家發改委表示，煤炭仍是中國目前的主體能源，在國家能源供應中發揮著重要的基礎和「兜底保障」作用。今年以來，受中國經濟持續恢復和國際大宗能源原材料價格上漲影響，中國煤炭消費超預期增長，供需偏緊。

受煤炭短缺影響，中國十一假期部分動力煤現貨市場成交價已經突破1850元／噸，再創歷史新高。

專家指出，中國電力短缺將會影響全球供應鏈。彭博報導，全球最大出口國中國極端的電力短缺不僅勢必會損害其自身的成長，而且對供應鏈的連鎖影響也可能會影響到正在擺脫疫情的全球經濟。

牛津經濟研究院高級亞洲經濟學家Louis Kuijs說，如果電力短缺和減產持續下去，可能會成為造成全球供給側問題的又一個因素。經濟學家已就中國經濟成長放緩發出警告。美國投行花旗的一個脆弱性指數表明，製造業和大宗商品的出口商尤其面臨中國經濟走弱的風險。台灣和南韓等對此敏感，澳洲和智利等金屬出口國亦是如此，德國等主要貿易夥伴也有一定的風險。

中國 供應鏈 台灣

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