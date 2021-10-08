我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

中印再爆衝突 印度不滿200名解放軍越界 一度扣押

中央社／新德里8日電
中印邊界衝突再起。（美聯社）
中印邊界衝突再起。（美聯社）

印度中國最近再於爭議邊境爆發衝突。印度媒體今天報導，大約200名中國人民解放軍士兵近日「越界」試圖破壞印方防衛工事，有數名中國士兵因此一度被扣押。

印度News 18電視台今天引述政府高層官員報導，這200名中國士兵是從西藏進入阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺鎮（Tawang），試圖破壞無人防守的碉堡。

達旺鎮位於印度東北隅，現為印度阿魯納查省達旺縣的首府，中國則宣稱擁有這塊土地、屬於西藏自治區的一部分。

報導說，一些中國士兵被印方拘留，現已獲釋。

報導並引述匿名消息人士說，由於印度與中國在爭議地區尚未劃定正式界線，雙方對實際控制線（LAC）的認知不同，巡邏範圍也是以己方認知為主，因此地方的平靜將仰賴雙方對現有協議的遵守程度。

另方面，「今日印度」（India Today）也引述消息人士報導，這200名中國士兵是在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）靠近實際控制線一帶，被印度士兵攔截，雙方發生數小時的交戰（engagement）。

報導並未詳述交戰強度，僅稱衝突在地方層級指揮官依現行協議的協調下解決，印方防禦工事並未受損。

印度官方暫未就此發表聲明。

去年6月，中印兩國士兵就曾在邊界地區發生嚴重衝突，雙方均有死傷。兩國稍後的談判認明了5個主要衝突點。目前班公湖（Pangong Tso）南北沿岸、戈格拉（Gogra）等地區已停戰，雙方正就剩餘衝突點討論停戰方案。

印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）2日曾表示，中國在長達3500公里的印中邊界沿線增派「數量可觀」的軍隊，而印度軍方也在邊境增兵並引進「先進武器」做為回應。

根據印度媒體稍早前報導，兩國可能於本周舉行第13輪軍事談判，討論剩餘衝突點議題，但未披露確定日期。

印度 中國 邊境

上一則

關係回暖？蘇黎世散會 中方走正門美方出側門…零互動

延伸閱讀

首當電影節評審 徐若瑄14天看48片

首當電影節評審 徐若瑄14天看48片
貨櫃散裝運力 「緊」報再響

貨櫃散裝運力 「緊」報再響
印度也要有7-11了 首富引進 孟買開第1家店

印度也要有7-11了 首富引進 孟買開第1家店
大仁說財經 | 印度電廠煤炭庫存拉警報，危及復甦

大仁說財經 | 印度電廠煤炭庫存拉警報，危及復甦

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
彭博：美要晶片公司交出資料 遭遇各晶片巨擘抗拒

彭博：美要晶片公司交出資料 遭遇各晶片巨擘抗拒