施政報告總結時 香港特首林鄭月娥一度說到哽咽

香港特區行政長官林鄭月娥6日宣讀施政報告時，一度說到哽咽。（歐新社）

香港 特首林鄭月娥 6日發表任內最後一份「施政報告」，她在最後總結部分談到家人的無限信任與默默支持時一度哽咽、無法言語。林鄭月娥並稱，她上任不到2年時因反送中 運動，而受到前所未有的巨大壓力。

綜合媒體報導，林鄭月娥以「團結建未來」作為這份施政報告的總結，並說想說幾句感性的話。

她回顧，從41年前離開大學校園，踏入政府以來，一直堅信憑著「為民服務」的理念和積極有為的作風，可以在政治體制內建設更公平、更仁愛的香港社會。而她有幸參與香港順利主權移交中國大；主權移交後又在不同工作崗位貫徹落實「一國兩制」，確保香港長期繁榮穩定。

林鄭月娥接著表示，她4年多前就任特區行政長官時，深感任重道遠，這是她公務生涯內最大的榮耀，也是人生中最大的挑戰。但上任不到兩年，就因反送中運動、社會暴亂、外部勢力不停「粗暴地干預香港事務」、新冠疫情衝擊，而承受前所未有的巨大壓力。

林鄭月娥說，支撐她排除萬難的動力，「來自中央（指北京當局）永遠是特區堅強後盾的諄諄囑咐」、她在就職時承諾為香港市民一直護航的不變初心，和家人的無限信任及默默支持。

報導稱，在談到「家人的無限信任及默默支持」時，林鄭月娥一度哽咽，無法語言。在撫平情緒後，林鄭月娥說，香港因「港版國安法」與選舉制度的完善，又重回了「一國兩制」的軌道。

她並表示，明年是香港主權移交25年，香港政務司長領導的跨局跨部門委員會已展開籌備一系列「慶祝活動」的工作。之後將與社會各界溝通，「共同舉辦更多精彩活動，務求達致普天同慶、共賀回歸的宗旨」。

林鄭月娥說，有人曾形容香港特區成立25周年這一刻，是「基本法」保證「五十年不變」的中途站，開啟了「一國兩制」的下半場。但她認為，「一國兩制」在中共中央督導、特區配合下，已完善了維護國家安全應有的法律制度和執行機制和特區符合憲制秩序的選舉制度。