黃河防汛形勢嚴峻 鄭州殷鑑不遠 官員嚴陣以待

10月4日在山東省東營市東營區，搶險人員在黃河麻灣段加固防汛堤壩。(新華社)

當前黃河中下游發生較大洪水 ，河南 、山東等地首長近日皆表態嚴加防汛。7月時曾因水災發生慘劇的鄭州 ，其市委書記徐立毅也不敢鬆懈，強調今年氣象情況特殊，要求各部門做好應對。

山東省大眾日報今天報導，受持續降雨影響，黃河中下游幹支流發生較大洪水，目前山東省河段流量持續在每秒5000立方公尺；支流金堤河出現了2010年以來最大洪水；東平湖已持續超警戒水位運行12天。

據預報，黃河中下游地區降雨還將持續，黃河花園口水文站每秒4800立方公尺大流量過程還將持續15天左右，黃河防汛形勢已是關鍵時刻。根據齊魯網，新上任的山東省委書記李干杰昨天和今天到東平湖和黃河山東段督導。

中新網報導，以往河南省的汛期為每年5月15日至9月30日，但今年河南省罕見多雨，1月至9月，全省平均降水量983毫米，較常年同期偏多超5成，為1961年以來同期最多。當地已決定將今年的汛期延長至10月15日，並印發「關於延期做好防汛值守應對工作的通知」。

中共河南省委常委、鄭州市委書記徐立毅今天檢查黃河鄭州段防汛工作，並督導災後重建工作。根據「鄭州發布」，徐立毅強調，今年氣象情況特殊，當前仍有降雨成災的風險，各地各部門要加強巡查監測，做好充分應對準備，要加強對地質災害風險的檢測和預防。

黃河防總總指揮、河南省省長王凱今天也召開防汛會議，山西、陝西、河南、山東4省黃河防總副總指揮都報告各省黃河流域防汛情況。

北京青年報旗下新媒體「政知見」報導，中國國家防總副總指揮、水利部長李國英4日在防汛會議上指出，目前黃河洪水仍在向下游演進，下游河道大流量行洪已持續較長時間，出險機率升高，防守壓力增大。

他說，預報至6日黃河中游地區仍有大範圍強降雨，7日中游可能再次發生超過每秒5000立方公尺的編號洪水，防汛形勢嚴峻。