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孫力軍雙開波及 中前司法部長傅政華落馬

記者呂佳蓉／綜合報導
中共前司法部長傅政華。（中新社資料照片）
中共前司法部長傅政華。（中新社資料照片）

公安系統再現人事地震，中共中紀委國家監委2日宣布，轉任全國政協的司法部前部長傅政華因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。在此之前幾天，中共公安部前副部長孫力軍才被通報開除黨籍、開除公職（雙開）處分。

北京的消息指出，傅政華被捕與孫力軍案相關。孫力軍在去年4月落馬，有一說指出，孫力軍是因洩露疫情關鍵機密給美國而落馬。公安部在1日召開會議表示，要「深挖徹查」涉及孫力軍嚴重違紀違法問題的人和事，對有關涉案人員問題線索要「積極協助調查」，依規、依紀、依法處理。

中共中紀委9月30日宣布孫力軍「雙開」，通報的罪刑包含「在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料」、「政治野心極度膨脹」、「成伙作勢控制要害部門」等。北京青年報旗下微信公眾號政知見指出，孫力軍的通報共700字，措辭極其嚴厲，且不少說法都是首次出現。

而現年66歲的傅政華與孫力軍同樣出身為公安系統，長期任職於北京公安局，孫力軍落馬後，傅政華以屆齡為由，卸下司法部職務，5月轉任全國政協委員，並被任命為全國政協社會和法制委員會副主任，但一年多後也被查辦。

早前外界還曾將傅政華視為是中共總書記習近平的人馬。

傅政華在2010年2月任北京市公安局長，當年因主導掃黃工作，查辦「天上人間」等多家高檔夜總會而受到注意；2013年升任公安部副部長；2015年兼任中共中央政法委委員及中央「610（反邪教）辦公室」主任；2018年，傅政華升任司法部長，他還是中共19屆中央委員。

自2017年中共19大以來，政法系統至少8名中管高層官員、150多名廳局級官員落馬。僅是去年，包含孫力軍、上海市公安局長龔道安、重慶市公安局長鄧恢林以及江蘇省委政法委書記王立科等高官被查。

公安 中共 北京

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