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「能耗雙控」後推核電 中國國家級設計師：安全又有效

記者陳政錄／即時報導
中國「華龍一號」全球首推—中核集團福清核電5號機組，已投入商業使用。（圖／取自中核集團）
中國「華龍一號」全球首推—中核集團福清核電5號機組，已投入商業使用。（圖／取自中核集團）

中國多省近日響應「能耗雙控」，啟動大限電，引發百姓、企業反應不一，值得注意的是，在中核集團27日舉辦的科普開放周活動上，中國三代核電「華龍一號」總設計師邢繼大力推廣核電，表示可以使得電力供應結構更加安全、穩定。

邢繼提出中國「雙碳」（2030碳達峰，2060碳中和）目標下保障電力系統穩定的核能方案。他說，中國是能源消耗大國，也是電力需求大國，隨著人民生活水平持續提高，工業經濟不斷發展，對電力的需求還會增加，在電網上保有一定量的核電，可以使得電力供應結構更加安全穩定。

他表示，一公斤的鈾235裂變所產生的熱量，相當於2700噸標準煤充分燃燒後所產生的熱量。在發電方面，核燃料裝爐後可以連續發電，一年半不需要更換或者補充新的燃料，穩定性非常好，也不受燃料運輸、環境氣候等問題的影響，對於保障電力穩定性和安全性非常有效。

中國國家能源局核電司副司長史立山也在同一場活動表示，目前中國在用核電機組有51台，裝機容量5,327萬千瓦，在建核電20台，裝機容量2,269萬千瓦。另2020年的核電發電量3,662億千瓦時，佔中國全國總發電量的4.9%，核電運行指標持續保持世界先進水平。

史立山特別提到，由中國自主研發、第三代核電「華龍一號」示範工程福清核電5號機組，先前已投入商用，另昌江核電小堆項目已經開工建、山東海陽的核能供熱一期項目穩定運轉、秦山核能供熱節能工程示範項目已開工建設等，表示中國多個小堆核能供熱項目都在按計畫實施。

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