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香港12月新一屆立法會選舉 年輕選民大減

香港特派員李春/香港報導
香港12月選舉新一屆立法會選舉，年輕選民大減。圖為香港街頭一景。（香港中通社）
香港12月選舉新一屆立法會選舉，年輕選民大減。圖為香港街頭一景。（香港中通社）

香港12月選舉新一屆立法會，這次選舉的臨時選民登記冊公布，證實年輕選民大減，年長選民增加。

香港選舉事務處發表適用於12月立法會選舉的臨時選民登記冊。今次香港地區直選的選民人數約有447萬人，按年微升0.01%。如果與去年比較，各區的選民數目變動不大，都少於1%，而九龍東就有最多新登記選民，約有1萬人；但與2016年立法會選舉比較，總選民人數增加約兩成。

比較特別的是，按年齡分布來分析，香港出現年輕選民下跌、年長選民增加現象。今次選舉18至35歲的選民按年下跌4.28%，36至65歲的選民亦下跌0.18%，但66歲或以上的選民就增加5.25%。如與2016年比較，變化就較為顯著，年輕組別的選民增加大約一成三，但年長組別選民就增加三成四。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，香港人口老化導致年長選民增加，而近年政治氣氛轉差，令部分年輕人認為屬意的政治人物參選機會渺茫，對登記做選民的意欲大減。

蔡子強又認為，經修改後的選舉制度，選民基礎有大的變動，功能組別本身已非一人一票，再削弱個人票而增加團體票，會令選民覺得難以左右選舉結果，影響投票率。

香港新一屆立法會定於12月19日舉行，10月30日展開提名期，今次選舉是大陸全國人大常委會改變香港選舉制度後，首次香港立法會選舉。

香港 選民登記 提名

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