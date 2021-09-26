中國吉林：不定時停電停水將成常態 持續到明年3月

吉林市新北水務有限公司26日發布通知指出，將定期、不定時、無計畫、無通知停電限電，持續到2022年3月，停電、停水將變為常態。（圖／取自觀察者網）

中國 近期多省分大限電，中國東北遼寧甚至突然無預警地拉閘限電，引發民怨。而吉林市新北水務有限公司26日發布通知指出，將定期、不定時、無計畫、無通知停電限電，持續到2022年3月，停電、停水將變為常態。這一通知，引發中國民眾熱烈討論。

據微信 公眾號「吉林市新北水務有限公司」消息指出，吉林市新北水務有限公司發布通知稱，按照中國國家電網要求，將執行東北電管局和吉林省能源局有關有序用電的精神，不定期、不定時、無計畫、無通知停電限電，此種情況將持續到2022年3月分，停電、停水變為常態，因此會導致九站泵站斷電而無法正常供水，近期會經常出現因停電導致的停水現象，望用水單位及居民及時做好儲水準備。

中國東北部分地區最近無預警就停電，一名吉林省長春市九台區的網友在網路論壇上表示，25日下午4點半左右，路上的交通號誌燈（紅綠燈）都不亮了，這個40萬人的小城有一半地區停電了。該網友說，事先沒有得到停電的通知，大家都沒有做任何準備，「我們離沒電的日子太遠了，早已習慣了有電的生活，面對突然的停電手足無措了，突然停電造成的危害就更不用多說了。」

針對中國東北限電，中國國家電網遼寧客服回應，這次居民用電限電是因為緊急的電力缺口導致的應急措施，沒有辦法提前通知，不確定接下來是否會再次出現緊急限電。關於賠償問題，客服表示，如果是因為供電公司的原因，比如說因為沒有提前通知導致家裡電器損壞，可以給國家電網上報，能修的給客戶進行修理，修不好的會進行賠償。