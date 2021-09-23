中國管控演藝圈 浙江橫店11劇組設「臨時黨支部」

目前正在橫店拍攝的網路電視劇「重紫」劇組，已於日前成立中共臨時黨支部。（取材自浙江新聞網）

中國 對於演藝圈的管控又有新動作。為加強中國共產黨的全面領導，據浙江新聞網報導，包括「安樂傳」、「重紫」等11個目前正在浙江橫店拍攝的劇組，本月18日共同舉行臨時黨支部集中授牌儀式，並任命11名臨時黨支部書記。

報導稱，浙江省東陽市委常委、橫店影視文化產業集聚區黨工委副書記吳婉珍在儀式上對11名劇組臨時黨支部書記說，「今天開始，你們又多了一個新的職務，那就是臨時黨支部書記，希望你們對這個新職務有認同感。黨支部雖然是臨時的，但作用發揮絕不能是臨時的。」

黨支部是中共 最基層的黨組織，根據「中國共產黨支部工作條例」規定，凡是有正式黨員3人以上的，都應成立黨支部。

橫店為中國最大的實景影視拍攝基地，每年約有三分之二的古裝劇在此拍攝，目前橫店臨時演員註冊人數累計超過10萬人。據報導，今年以來，橫店已接待劇組300多個。

經中共橫店影視文化產業集聚區委員會批准，「安樂傳」、「重紫」、「捍戰3」、「落花時節又逢君」、「雲襄傳」、「少年歌行」、「請君賜轎」、「大唐狄公案」、「廣州十三行」、「星落凝成糖」、「明月入卿懷」等11個劇組，於日前成立中共臨時黨支部。

「重紫」劇組臨時黨支部書記孫岳偉表示，該劇組臨時黨支部有5名黨員，包括製片、攝影、後期剪輯、煙花爆破等多。他認為，成立臨時黨支部，有利於從源頭上更好地規範演藝行為。

孫岳偉說，「今後我們要積極組織好支部活動，深入開展黨史學習教育，學習和領會文娛行業整治的精神，以創建文明劇組為抓手，讓全體演藝人員遵紀守法、敬業愛崗、崇德尚藝。」

「金台資訊」報導，浙江省金華市委黨校副教授席禕靜說，「劇組拍攝是影視產業鏈條中的關鍵環節，成立劇組臨時黨支部，就是要讓黨組織在重點部位和關鍵環節發揮戰鬥堡壘作用，從源頭上更好地規範演藝行為，這是一種很有益的嘗試。」

浙江新聞網報導，除前述11個劇組，前不久也在橫店開機的「血戰松毛嶺」及歷史劇「天下長河」等劇組也已成立臨時黨支部，「將遊離在組織外、常年過不上組織生活的劇組黨員集中起來，組織開展支部活動」。

此外，「星漢燦爛」等其他劇組也正在陸續申請成立臨時黨支部。

橫店影視文化產業集聚區影視文化管理辦公室主任王開開表示，下一步，集聚區將進一步突出黨建引領的作用，建強建好基層黨組織，強化政治引領以及價值導向，帶好隊伍，多出精品，弘揚正氣。