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秦剛：挑動意識形態對立 是中美關係嚴重困難的癥結點

記者呂佳蓉／即時報導
中國駐美大使秦剛。（取材自中國駐美國大使館官網）
中國駐美大使秦剛。（取材自中國駐美國大使館官網）

中國駐美大使秦剛22日表示，當前美國一些人把美中關係定義為民主與威權的對決，挑動意識形態對立，這是中美關係面臨嚴重困難的癥結所在。

秦剛應邀出席卡特中心和喬治·布希美中關係基金會聯合舉辦的線上對話會並發表演講。秦剛在談話中談及中國式的民主，並稱中美不應也不該改變對方，應打破意識形態的藩籬。

秦剛說，一个制度是不是民主，要看其能不能代表人民的整体利益、人民滿意不滿意。當有些人還在製造「民主與威權」之爭、滿世界拼湊針對中國的「民主國家同盟」時，14億中國人徹底擺脫了絕對貧困，正邁步奔向共同富裕；十分之一的中國人走出國門看遍大千世界；中國人的權利和自由受到憲法的充分保護；「中國人民正趕往投票站行使憲法賦予的選舉權」等等。

秦剛還說，中國在前進的征程上還面臨許多困難和挑戰，但中共不斷深化改革，建設社會主義民主政治，實現國家治理體系和治理能力現代化，更好地滿足人民對美好生活的嚮往。

他強調，「中國的社會主義全過程民主可以理解為從人民中來、到人民中去、同人民在一起、一切為了人民。」

秦剛最後指出，中美歷史、文化、體制不同。但中美既不應也無法改變對方，而是應該打破意識形態的藩籬，擯棄零和博弈的邏輯，各美其美、美美與共、相互尊重、和平共處。

中國 秦剛 美國

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