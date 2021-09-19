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福建日增43本土感染 中國副總理孫春蘭趕赴坐鎮

記者陳政錄／綜合報導
中國國務院副總理孫春蘭。（Getty Images）
中國國務院副總理孫春蘭。（Getty Images）

受Delta新冠病毒變異株侵襲，福建省近日本土疫情嚴峻，《福建日報》19日報導，中國國務院副總理孫春蘭已於18日趕赴福建調研指導疫情防控工作，在此之前，孫春蘭也曾於8月兩度赴江蘇南京、揚州指揮當地防疫工作。

報導稱，孫春蘭此行，是「為深入貫徹習近平總書記重要指示精神、落實李克強總理批示要求」，於9月18、19日在福建省廈門、莆田、泉州市指導疫情防控工作。

孫春蘭此行考察了廈門同安區、廈門大學附屬第一醫院、集中隔離典酒店以及泉州遭封控管理的社區，與防疫專家座談、視訊連線了解救治工作、探望傷者等。她表示，當前福建疫情防控工作取得階段性成效，但形勢仍然嚴峻複雜。

孫春蘭強調，黨中央、國務院對福建疫情始終高度重視，對福建人民十分牽掛，要認真分析查找工作中的薄弱環節和漏洞，採取堅決果斷的措施，從嚴從緊抓好各項防控工作，做到應隔盡隔，發動群眾共同創建「無疫」社區，用「快刀」斬斷疫情傳播鏈。

中國國家衛健委通報，18日0—24時，全中國新增確診病例66例，其中本土確診病例43例（均在福建，其中廈門市39例、莆田市4例）。

本輪疫情以來，截至9月18日24時，廈門市累計報告確診病例131例，（思明區8例、湖里區2例、海滄區5例、同安區116例）；莆田方面，累計報告本土確診病例183例（仙遊縣182例，荔城區1例）。

疫情 工作 中國

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