「睡夢中被搖醒」四川瀘州市瀘縣6級地震 已致3死88傷

16日凌晨4時33分，四川瀘州市瀘縣瀘縣境內發生6.0級地震 ，成都、內江、樂山、眉山、自貢以及宜賓等地有震感，救援力量已趕赴震區核查和開展救援處置工作 。截至16日05時，地震造成部分房屋倒塌。據瀘縣縣委宣傳部最新消息，截至16日11時，四川瀘縣發生的6.0級地震已經導致3人死亡，3人重傷，85人輕傷，緊急轉移73755人，緊急轉移安置3212人，安置點79個。

瀘縣福集鎮草壩村縣居民房屋倒塌22處、嚴重損壞164間；瀘縣客運站牆體拉裂。有部分房屋受損，救災核災工作正緊張進行中。

在通訊方面，目前有8個基站受損，導致500戶個人用戶信號中斷。瀘縣已經出動應急救援力量3242人。

中新網報導，中國 地震台網測定，16日4時33分在四川瀘州市瀘縣發生6.0級地震，震源深度10公里，震中位於北緯29.20度，東經105.34度。

本次地震周邊5公里內的村莊有大橋村、太和場、陳嘴、茂盛村、朱壩村、天台村、李子村、沙土村、張機房、石板田，20公里內的鄉鎮有福集鎮、方洞鎮、嘉明鎮、牛灘鎮、青龍鎮、喻寺鎮、雙加鎮、天興鎮、得勝鎮、金龍鎮。震中位於瀘州市瀘縣玉蟾街附近，距隆昌市16公里、距龍馬潭區33公里、距富順縣36公里、距瀘州市37公里，距重慶榮昌區36公里，距重慶市124公里。震中5公里範圍內平均海拔約310米。

圖為四川瀘縣福集镇小冲子村。（取材自微博）

據報導，此次地震瀘州市震感明顯，許多人在睡夢中被搖醒。現場視頻顯示，有房屋受損情況，當地有居民跑到了街上，在校學生也及時疏散到了安全地帶。

地震後，四川省抗震救災指揮部決定啟動二級應急響應，瀘州市也迅速啟動一級應急響應，瀘州消防救援支隊、瀘縣政府專職隊已緊急出動救援力量，趕赴震中。

另據紅星新聞報導，50歲的陳永國住在瀘縣縣城，16日凌晨5時30分，他表示，地震搖醒了一家人。當時妻子已經嚇哭，他們先往廁所裡跑，平息下來後，趕緊下樓。

來源：聯合影音網

「當時電一下子停了，漆黑一片。」陳永國稱，他們家住二樓，但地震還是將家裡的瓷磚、燈具震下來了。家裡有自己和妻子、兒子、兒媳，還有兩歲的孫子。地震發生的第一時間，大人都穿著睡衣，用被子裹著兩歲的孫子抱下樓。

陳永國表示，他的老家在瀘縣天興鎮，離震中位置大概10公里。因為還有一個孫子在老家，由外婆帶，他和家人當即決定趕回老家，接上另一個孫子，一家人在一起，「災難面前，一家人第一時間想到的是要團聚。」他說老家的房子因為是前年新建的，比較牢固，沒有受損。

瀘縣正下著大雨，陳永國稱，自己從城裡出發時，一路看見很多人跑到街上來，站在雨中。他從周圍朋友了解到，瀘縣很多房屋受損。因為牆體變形，他樓上的一家住戶表示，連門都打不開了。