貴州爭議建築「水司樓」傳拆除 官方否認 稱升級改造

傳中國貴州地標建築「水司樓」已經開始進行拆除工作，獨山縣政府對此否認。（圖／取自觀察者網）

曾引發中國 關注討論的貴州省獨山縣地標建築「水司樓」，近日傳出已經開始拆除，網路上有圖片流傳這座耗資人民幣逾2億元（約3099萬美元）修建、氣勢磅礡的建築，樓外已經修建了塔吊準備拆除，同時，部分樓層的木質結構構造物已經被拆除。獨山縣政府對此否認，強調是對拆除有安全隱患的木質部分，後續水司樓將改建為飯店對外營業。

上游新聞報導，中紀委通報指出，獨山縣時任縣委書記潘志立罔顧獨山縣每年財政收入不足人民幣10億，盲目舉債近人民幣2億元打造「天下第一水司樓」、「世界最高琉璃陶建築」等形象工程、政績工程。潘志立被免職時，獨山縣債務高達人民幣400多億元，絕大多數融資 成本超過10%，和湖北荊州修建的關公像一起成為了遠近聞名的爛尾工程。

獨山縣去年7月對此回應。獨山縣在「獨山縣切實推進形象工程政績工程問題整改」一文中表示，獨山縣新一任地方領導針對之前因盲目舉債、亂鋪攤子遺留的形象工程、政績工程、爛尾工程問題進行整改，透過續建、緩建、轉建和壓縮建設規模等方式，分類分批推進整改。

目前，續建項目已完工18個，在建項目32個，轉建項目17個，耗資人民幣2億多元修建的水司樓，獨山縣表示已經將其轉變為「淨心谷大酒店項目」，透過市場化運作模式簽訂合作協議活化資產。

9月12日開始，有消息指出，獨山縣的水司樓項目已經開始拆除，圖片顯示水司樓已經搭上了塔吊，部分木質構件已經被拆除，有樓層的房間直接暴露在外。

淨心谷景區一名商鋪業主指出，水司樓目前只是被施工圍欄圍住，前期進行了一些安全維護工作 ，「房子沒有拆，你們來了淨心谷就看得到。」商家們表示，受多重因素影響，水司樓所在的淨心谷景區今年客流量較少，商家經營比較困難，商家都希望能夠盡快恢復人氣，提升經營水準。

對此，獨山縣政府回應，相關工作是因為水司樓部分外掛的木質結構損壞，造成了嚴重的安全隱患，從今年5月開始，負責水司樓後續開發的匯福公司就開始了木質結構改造作業，封閉了淨心谷廣場進行施工，沒有拆除水司樓等情況。

知情人士表示，水司樓目前已經更名為「淨心谷酒店」，目前正在為進一步續建做準備。