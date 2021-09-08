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欠款12億人民幣「華爾街英語」傳破產 已全面停業

記者蔡敏姿／即時報導
受到大陸教育「雙減」（減少作業和減少補習）政策衝擊，在地培訓機構（補習班）華爾街英語傳出將宣告破產。(取材自微博)
受到大陸教育「雙減」（減少作業和減少補習）政策衝擊，在地培訓機構（補習班）華爾街英語傳出將宣告破產。(取材自微博)

受到中國教育「雙減」（減少作業和減少補習）政策衝擊，在地培訓機構華爾街英語傳出將宣告破產，學費欠款高達人民幣12億元（約1.8億美元），在11個城市的39個學習中心，已全部停止營業。

據大陸工商徵信平台「天眼查」的查詢結果顯示，華爾街英語培訓中心（上海）有限公司因「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」被上海市市場監督管理局列為經營異常；此外，旗下分公司因登記的住所或經營場所無法聯繫被列入企業經營異常名錄。

央視財經報導，公開信息顯示，華爾街英語欠款高達人民幣12億元的學費。學員的學費能否退還，目前華爾街英語沒有任何回應，而其中更複雜的是，有學員貸款來培訓學習，深陷「沒學上仍要背貸款」的尷尬境地。

據不完全統計，截至8月14日，超過6,000名學員涉及合約金額共約人民幣4.8億，其中最高一筆購課合約額高達人民幣151.8萬元。而這些學員中，52%的人是通過銀行或金融平台貸款的方式支付的學費，當中不乏大陸銀保監會等五部委曾聯合發文禁止的大學生群體。

北京雲嘉律師事務所副主任趙占領分析，即便華爾街未來進入破產清算，首先支付的是拖欠大陸國家的稅款，然後支付拖欠員工的工資等。通常情況下，消費者作為債權人，能獲得的清償比率非常低，甚至可能完全清償不到。

華爾街 貸款 破產

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