王毅：北京決定向阿富汗提供價值2億元人民幣援助

中國國務委員兼外長王毅 8日表示，中國决定緊急提供阿富汗 價值2億元人民幣(約3100萬美元)的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。

據中國外交部官網，王毅在北京以視訊出席首次阿富汗鄰國外長會時表示，今天的阿富汗站在歷史的十字路口。美國及其盟友倉促撤離，美西方推行的強權政治、軍事干涉和所謂「民主改造」以失敗告終。但阿富汗仍面臨人道、民生以及新冠疫情等嚴峻挑戰，一些國際勢力還可能借助政治、經濟和金融手段給阿富汗製造新的難題。昨天，阿富汗神學士 宣布成立臨時政府，而政權的「臨時」性恰恰說明阿富汗的未來還具有很多不確定性。

王毅表示，要引導敦促阿富汗神學士團結各民族、各派別，搭建廣泛包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，同恐怖勢力切割，同各國特別是鄰國建立和發展友好關係。近期神學士在建政、反恐、友鄰等問題上作出積極表態，中方對此表示歡迎。關鍵要落實到具體行動中。其中最重要的一是廣泛包容，二是堅決打恐。期望神學士能汲取歷史經驗，在臨時政府期間與阿各民族、各派別積極互動，切實履行承諾，爭取國際認可。

王毅說，阿富汗鄰國應發揮獨特作用，既解决自身正當關切，又為阿富汗穩局重建提供良好外部環境，當前階段可重點開展六方面協調合作：

一是幫助阿富汗加强疫情防控。阿富汗是全球新冠疫苗接種率最低的國家之一，境內疫情存在加速擴散風險。各方可攜手合作，繼續向阿富汗提供抗疫物資和科技援助。中方决定向阿富汗人民首批捐贈300萬劑疫苗，也願在中國－南亞應急儲備庫項下，向阿提供更多的抗疫和應急物資。

二是保持口岸開放。阿富汗經貿往來高度依賴陸路口岸。要在確保各國安全前提下，維持同阿富汗的口岸暢通。中方願積極研究恢復中阿貨運班列，支持其他鄰國同阿富汗加强通關能力建設，為阿富汗與外界互動，尤其是獲取人道主義物資提供便利。

三是加强難移民管控。美國及其盟友應在解决阿富汗難移民問題上承擔主要責任，同時向有條件和有意願接收阿難民的國家提供必要補償。呼籲神學士提升施政的包容性和可預期性，讓百姓真正安居樂業，從根本上减少難移民的產生。同時，應大力支持聯合國等多邊機制為此發揮積極作用。

四是盡快提供人道主義援助。鄰國之間理應相互幫助，在對方有困難時伸出援手。根據阿富汗人民的需要，中方决定緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。

五是深化反恐安全合作。阿富汗局勢變化給國際和地區反恐形勢帶來複雜影響。要敦促神學士堅決同所有極端恐怖勢力徹底切割，並採取有效措施予以約束打擊。各方要加强情報共亯和邊境管控合作，及時抓捕消滅自阿潜入的恐怖團夥，確保地區安全穩定。

六是開展禁毒合作。近期神學士方面宣布，阿富汗將不再生產任何毒品。對此應鼓勵支持，並幫助阿富汗農民開展替代種植，共同消除本地區毒品來源。同時，中方願同各方採取聯合行動打擊本地區的跨國毒品犯罪，保護地區人民生命健康和社會穩定。

王毅最後說，這次外長會是阿富汗近鄰國家合作應對阿局勢變化的首次嘗試，中國支持把這個獨具特色的機制繼續辦下去，通過這個平台分享政策主張、協調彼此立場、共同應對挑戰。