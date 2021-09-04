趙立堅也辱華？PO中國地圖不含台灣… 秒刪帖

趙立堅在推特發布森林覆蓋率的地圖，疑似在中國版圖中未將台灣納入，被中國網友認為「辱華」、「台獨」。(美聯社)

中國 外交部發言人趙立堅官方推特(Twitter)上，一則展示森林覆蓋變化的世界地圖引起爭議。帖文原意是要駁斥中國污染嚴重的指控，並藉此宣揚中國及印度 的森林覆蓋密度位居世界前列。未料所用地圖有明顯出錯，不但將中國與台灣 分開展示，甚至藏南地區等被列入印度範圍。引發熱議後，該則帖文目前已被刪除。

香港01報導，帖文所用地圖，中國是綠色，台灣是「沒有資料」的白色，將中國、台灣區分展示。此外，地圖同時將藏南、阿克賽欽、喀什米爾地區都畫為印度範圍。

蘋果日報報導，網友「紅袍螢火蟲VIII」在微博發文指出，趙立堅在推特發的地圖，不僅藏南、阿克賽欽、喀什米爾都畫給印度，而且連台灣都沒了，怒批「高級外交官犯這樣的錯誤，你叫我說點啥好」。對於有人質疑是P圖，他強調絕對不是P圖，可以放出錄製螢幕的影片作證。其他網友看到後紛紛留言，「作為外交官犯這個低級又不可容忍的錯誤，難道不需要給群眾一個交代嗎？ 」、「辱華了」、「好丟臉」、「公司如果這麼幹就被罰幾百萬人民幣了」。也有網友說：「堅哥是不是蒼井空看太多了？」

據報導，針對此事，台灣民進黨立委王定宇發文嘲諷趙立堅此舉是「難得一見的真心話」，「對於趙立堅這次肯面對台灣真實獨立存在的道德勇氣，我們高度給予肯定，對於趙先生個人的仕途和平安，我們同樣給予高度的關注和祝福。」政論名嘴李正皓則稱，涉事地圖來源於印度民眾使用的推特帳號，「但他（趙立堅）可能習慣了使用盜版，也沒有打算查來源或是尊重智慧財產權，所以才中了印度的計」。