我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙立堅也辱華？推特PO圖「不見台灣」 中網民炸鍋

國會暴動「牛角男」認罪 未獲川普赦免：感覺被騙了

趙立堅也辱華？PO中國地圖不含台灣… 秒刪帖

中國新聞組／北京5日電
趙立堅在推特發布森林覆蓋率的地圖，疑似在中國版圖中未將台灣納入，被中國網友認為「辱華」、「台獨」。(美聯社)
趙立堅在推特發布森林覆蓋率的地圖，疑似在中國版圖中未將台灣納入，被中國網友認為「辱華」、「台獨」。(美聯社)

中國外交部發言人趙立堅官方推特(Twitter)上，一則展示森林覆蓋變化的世界地圖引起爭議。帖文原意是要駁斥中國污染嚴重的指控，並藉此宣揚中國及印度的森林覆蓋密度位居世界前列。未料所用地圖有明顯出錯，不但將中國與台灣分開展示，甚至藏南地區等被列入印度範圍。引發熱議後，該則帖文目前已被刪除。

香港01報導，帖文所用地圖，中國是綠色，台灣是「沒有資料」的白色，將中國、台灣區分展示。此外，地圖同時將藏南、阿克賽欽、喀什米爾地區都畫為印度範圍。

蘋果日報報導，網友「紅袍螢火蟲VIII」在微博發文指出，趙立堅在推特發的地圖，不僅藏南、阿克賽欽、喀什米爾都畫給印度，而且連台灣都沒了，怒批「高級外交官犯這樣的錯誤，你叫我說點啥好」。對於有人質疑是P圖，他強調絕對不是P圖，可以放出錄製螢幕的影片作證。其他網友看到後紛紛留言，「作為外交官犯這個低級又不可容忍的錯誤，難道不需要給群眾一個交代嗎？ 」、「辱華了」、「好丟臉」、「公司如果這麼幹就被罰幾百萬人民幣了」。也有網友說：「堅哥是不是蒼井空看太多了？」

據報導，針對此事，台灣民進黨立委王定宇發文嘲諷趙立堅此舉是「難得一見的真心話」，「對於趙立堅這次肯面對台灣真實獨立存在的道德勇氣，我們高度給予肯定，對於趙先生個人的仕途和平安，我們同樣給予高度的關注和祝福。」政論名嘴李正皓則稱，涉事地圖來源於印度民眾使用的推特帳號，「但他（趙立堅）可能習慣了使用盜版，也沒有打算查來源或是尊重智慧財產權，所以才中了印度的計」。

趙立堅在推特發布森林覆蓋率的地圖，疑似在中國版圖中未將台灣納入，被中國網友認為「...
趙立堅在推特發布森林覆蓋率的地圖，疑似在中國版圖中未將台灣納入，被中國網友認為「辱華」、「台獨」。（取材自微博）
中國外交部發言人趙立堅批評美國囤積大量新冠疫苗的做法，是「自私」、「令人汗顏」。...
中國外交部發言人趙立堅批評美國囤積大量新冠疫苗的做法，是「自私」、「令人汗顏」。(路透)

台灣 中國 印度

上一則

終於等到周末 中國青少年擠爆手遊「王者榮耀」伺服器

延伸閱讀

愛國畫師挺孟晚舟 漫畫諷加「裝聾作啞」 推特被封

愛國畫師挺孟晚舟 漫畫諷加「裝聾作啞」 推特被封
北京會否承認阿富汗神學士政府？ 趙立堅回應

北京會否承認阿富汗神學士政府？ 趙立堅回應
神學士稱將在阿富汗建包容性政府 北京稱期待

神學士稱將在阿富汗建包容性政府 北京稱期待
以安克拉治為鑑 趙立堅：在天津更不吃美這一套

以安克拉治為鑑 趙立堅：在天津更不吃美這一套

熱門新聞

趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
「金融巨鱷」索羅斯投書金融時報，批評習近平不懂市場運作。(美聯社)

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

2021-08-31 14:17

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸
留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水