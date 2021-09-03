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玩家用習近平「身分證」破解遊戲禁令 網驚：不要命了

聯合新聞網 / 綜合報導
中國國家主席習近平。 新華社
中國國家主席習近平。 新華社

中國自9月1日起，嚴管未成年接觸網路遊戲的時間，並要求以實名制作為驗證。不過上有政策下有對策，有網友使用先前遭外洩的中國國家主席習近平個資登錄，驗證成功順利進入遊戲，被網友虧說為了玩「連命都不要了」。

因應未成年人只能在每周五、周六、周日，以及法定節日與假日的晚間8點至9點間遊玩一小時，其餘平日禁玩的最新規範，有網友異想天開挖出先前疑似被外洩的習近平「身分證號碼」，完成登錄跳出「實名認證成功」，順利進入遊戲不受時間限制暢玩。

眾多台灣鄉民看了直呼笑死，「準備收到新疆單程車票」、「登入遊戲SSR送好送滿」、「最頂的身分證號碼」、「自由開放的國家」。有勇者實測發現習近平個資已被註冊，也有人發現「(習近平)女兒的可以用，已幫實驗」，甚至歪樓誇女兒相當漂亮。

事實上，不僅習近平個資遭到外洩，根據先前報導，包含女兒習明澤、姐夫鄧家貴的個資都先後遭到外洩。遭指控犯罪的22歲青少年，被判14年重刑。

禁止未成年人沉迷遊戲的相關規範，看似重創遊戲業者，但根據網易執行長丁磊指出，目前18歲以下使用者總營收貢獻佔比只在1%以下，新的規範目前看來並不會帶來太大影響。

中國網友拿國家主席習近平個資實名認證，成功登入遊戲。圖擷自reddit
中國網友拿國家主席習近平個資實名認證，成功登入遊戲。圖擷自reddit

習近平 個資 中國

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