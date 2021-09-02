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中國正掀革命？胡錫進：別相信對監管極端解讀

環時社評：西方媒體唱衰中國市場監管是想當然

特派記者賴錦宏／北京報導
黨媒環球時報發表社評稱，西方媒體唱衰這波中國市場監管是想當然。（環球網）
黨媒環球時報發表社評稱，西方媒體唱衰這波中國市場監管是想當然。（環球網）

中國黨媒「環球時報」2日發表社評稱，美國和西方媒體對中國這一輪市場監管的非議越來越多，它們宣揚中國在「走回頭路」，並預言中國經濟將受到長期損害。文章強調，中國「決心走一條與資本主義不同的現代化之路」，且絕不會「走回頭路」。

該社評稱，「這幾十年那些西方輿論對中國的唱衰性預言從來就沒有準過，如果它們的說法有一半靠譜，中國也已經崩潰好幾回了。」

環時社評指出，中國此輪市場監管的目的是要優化治理市場環境，規範經營行為，讓所有企業得以更加公平地參與競爭，實現經濟的持久健康發展。推動共同富裕，這是中國作為社會主義國家的長期理想和追求，中國社會通過不斷積累經驗，堅信國家的高速發展是實現共同富裕的基礎和前提，非常清楚「做大蛋糕」與「分好蛋糕」的辯證關係。

中國早已不是孤立的國家和經濟體，「我們所做的一切都只能在複雜的國際大環境下和網路帶來的中外信息快速交融中進行。外界的信息會衝擊、干擾我們，內部也會有與外界情況情不自禁的對照，這些情況構成了中國重大社會政策必須成功的緊迫性」。

該社評稱，「近來中國所做的市場干預和政策調整都有深厚的民意基礎，它們對應的都是真問題，呼應的是民眾的真願望。中國的考驗是如何實際做好這些事情，為社會創造長期紅利。」由於中國已經站到發展中國家最前列的位置上，而且「決心走一條與資本主義不同的現代化之路」。

「我們的社會不僅要比發展中國家更平等，而且要逐漸做到比發達社會更加真實有效的公平正義建設。這次抗疫展示了中國在危急關頭對人民權利的保護遠遠走在了西方的前頭，但這些還不夠，我們需要做得更多」。

環時社評稱，「中國絕不會走回頭路，改革開放是一次飛躍，今天的調整指向了國家新的進步。西方人要想預測中國未來，先莫從他們的好惡想當然。」

中國 美國

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