大整頓開始 中宣部：加大違法藝人懲處、規範市場秩序

中共中宣部下發通知，部署文娛領域綜合治理工作。（搜狐網）

繼中國 廣電總局9月2日發布通知，明確不得播出偶像養成類節目等禁令後，針對流量至上、「飯圈」亂象、違法失德等文娛領域出現的問題，中共中宣部也同時印發《關於開展文娛領域綜合治理工作 的通知》。

中國消息人士指出，繼上周，中國官媒抨擊失德藝人、劣跡藝人，以及娛樂圈各種亂象後，中國當局的打擊動作將陸續推出。「現在，只是開始！」

據新華社，中宣部《通知》指出，隨著文娛產業迅速發展，天價片酬、「陰陽契约」、偷逃稅等問題有以新管道新手段死灰復燃迹象，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、「耽改」之風等新情况新問題迭出，一些從業人員政治素養不高、法律意識淡薄、道德觀念滑坡，違法失德言行時有發生，對社會特別是青少年產生不良影響，嚴重汙染社會風氣，人民群眾反映強烈。為此，中宣部會同有關部門近期集中開展文娛領域綜合治理工作。

《通知》明確，堅持以社會主義核心價值觀為引領，堅持問題導向、綜合施策、標本兼治，有效遏制行業不良傾向，廓清文娛領域風氣。

《通知》要求規範市場秩序。強調企業社會責任，鼓勵資本與產業良性互動。「遏制資本不良牟利」，抵制天價片酬，合理配置成本比例，嚴厲查處偷逃稅行為，有效維護市場秩序。

《通知》要求壓實平台責任。打擊流量至上，維護行業良好生態。查處一批牟取不當利益的行銷號。打擊各種形式的流量造假行為，嚴格各類熱搜榜單管理，加强藝員粉絲團、後援會帳號的管理。切實履行監看責任和管理責任，嚴厲處置互撕資訊。對發現不及時、管理不到位的網站平台按照相關規定進行處罰。

《通知》要求嚴格內容監管。嚴管綜藝節目，健全審批機制。嚴禁選用未成年人參加選秀類節目。持續開展網路綜藝節目專項整治工作。樹立正確審美觀，加强文藝創作審美導向把關。加强遊戲內容稽核把關，提升遊戲文化內涵。壓實遊戲平台主體責任，推進防沉迷系統接入，完善實名驗證科技。

《通知》要求進一步強化行業管理。加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。規範藝員廣告代言。提高准入門檻，規範藝人經紀。嚴格執行演出經紀人資格認證制度。研究制定演員經紀機構、網絡表演經紀機構等管理辦法。發揮行業協會作用，强化職業道德委員會職能，積極開展道德評議，及時對違法失德人員和縱容違法失德行為的經紀公司、藝員工作室進行行業抵制和聯合懲戒。

《通知》指出，要加强教育 培訓。豐富從業人員的教育培訓手段，加强思想政治引領，明確紅線底線。加强青少年思想道德教育，學校、家庭、社會形成合力，引導樹立正確價值觀。禁止義務教育階段未成年人參加偶像團組和線下應援活動。加强青少年普法教育，强化「飯圈」集資亂象、不良網貸等負面案例的警示教育作用。

中共中宣部還就進一步持續整治「飯圈」亂象作了專門部署。從强化綜藝節目管理、强化榜單產品管理、强化粉絲消費管理、强化粉絲互動管理、强化藝員經紀管理、强化藝員自我約束、打擊違法違規行為、限制未成年人非理性追星等八個方面著力，堅決抵制造星炒星、泛娛樂化等不良傾向和流量至上、拜金主義等畸形價值觀，探索構建「飯圈」管理長效機制，引導青少年健康成長。