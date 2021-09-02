環時：加拿大人刺探中國機密 史佩弗是康明凱情報來源

圖為史佩弗（右）與康明凱。（取材自鳳凰網）

中加關係持續緊張之際，中國 媒體又公布兩名加拿大 籍人士涉嫌觸犯中國國家秘密罪的細節。其中，日前遭判刑11年的史佩弗（Michael Spavor），被指曾多次拍攝中國軍事裝備照片和影片，並將照片提供給境外人員。經鑒定，史佩弗拍攝的相關照片和影片均屬中國機密級的國家秘密。

環球時報網2日報導，史佩弗曾在不同時間多次拍攝中國軍事裝備照片和影片，並將其中部分照片非法提供給境外人員。他還是另一名被中國指控危害國家安全的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）的重要情報關係人，長期向康明凱提供各種信息資料。

報導並指出，康明凱曾於2017年至2018年以偽造商人身分、虛構經商事由的方式進入中國境內，在北京、上海、吉林等地，通過關係人搜集大量非公開的涉中國國家安全等信息，並撰寫分析報告。經鑒定，康明凱搜集的信息中包括數份機密級國家秘密和情報。康明凱被指控犯為境外刺探國家秘密、情報罪一案目前還在審理中。

遼寧省丹東市中級人民法院8月11日以史佩弗觸犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處其有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。

報導聲稱，康明凱、史佩弗在羈押期間身體狀況良好。在遭羈押以來，中國有關部門依法依規向康明凱、史佩弗轉交相關信件和書籍，並安排加拿大使館官員對兩人進行領事探視，以及與境外親屬通電話。

法新社報導，加拿大總理杜魯多 上個月譴責中國對史佩弗的判決結果，「完全不可接受和不公平」。杜魯多並批評中國的司法程序缺乏透明度，審判甚至沒有達到國際法要求的最低標準。