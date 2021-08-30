恆大系股價重挫 馳援恆大投資者損失巨大

「馳援」許家印的富豪們，或是買入恒大公司的股份，或是增持其債券，但都損失巨大。（新浪微博照片）

市場對於中國 恆大難以償還債務的擔憂加劇，為恆大提供支持的富豪投資 者如今正在付出沉重的代價。

據彭博報導，當中國恆大集團陷入困境時，創始人許家印一直能夠指望自己的朋友圈來提供支持。「馳援」許家印的富豪們，或是買入其公司的股份，或是增持其債券，抑或是不要求償還債務。在去年12月和今年1月分別為其地產服務業務和電動汽車 初創企業籌集資金時，許家印進一步擴大了這個圈子。

「馳援」許家印的富豪們包括：京基集團董事長陳華通過一家子公司個人向恆大汽車投資50億港元(下同，約6.4億美元)；控制著中國上市公司中洲控股的黃光苗，通過一家子公司個人投資50億港元；中國燃氣董事長劉明輝，投資30億港元；翠林全球投資有限公司投資50億港元；華人置業首席執行官、香港億萬富豪劉鑾雄的妻子陳凱韻，投資30億港元；海通證券董事長王開國，通過和益榮國際貿易有限公司投資50億港元。

由於來自恆大的收入減少，華人置業上半年發生虧損。恆大今年3月削減了全年股息，後來又取消了特別分紅方案。其所持恆大股票賬面虧損達41.1億港元。華人置業股價目前接近2004年以來的最低水平。

中策集團上周五在公告中指出，該投資公司持有1.336億股恆大汽車股份。按照恆大汽車最新收盤價計算，其持股價值約為8.68億港元，而其投資價值為39億港元。根據8月24日的公告，中策集團還虧損470萬美元售出了恆大債券。

中渝置地在中期業績報告中指出，其對恆大汽車的投資為單一公平值占公司總資產5％或以上的重大投資。

彭博社評論說，恆大及其子公司股價的大幅逆轉意味著，許家印的朋友們現在可能面臨著慘重的損失。恆大股價今年已下跌約70％，恆大物業較發行價低34％。

戰略投資者在1月的定向增發中，總計投資34億美元買入恆大汽車股票，如今他們的投資價值已縮水逾70％。而由於禁售協議，他們無法賣出股票。恆大今年5月又在公開市場上向未透露身分的投資者配售了14億美元的恆大汽車股份。

對於公司需要大幅折價出售資產的擔憂加劇了其上市子公司的跌勢。這家全球負債最重的建商負債總計3000億美元。