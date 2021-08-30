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李明哲刑滿後恐被限制出境2年 民團籲中國盡速釋放

記者林汪靜／台北即時報導
民團及立委30日召開記者會，呼籲中國政府盡速釋放李明哲。記者林汪靜／攝影
民團及立委30日召開記者會，呼籲中國政府盡速釋放李明哲。記者林汪靜／攝影

台灣人權工作者李明哲已遭中國關押逾1623天，刑期將於明年4月滿5年，但中國政府仍未告知家屬具體釋放日期，國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會等民團及立委30日召開記者會，呼籲中方盡快告知家屬正式釋放日期，盡速釋放李明哲，也期待陸委會能向中方了解李明哲的現況，以及台人在中國失蹤的情形。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，李明哲除了5年刑期外，還被判刑「剝奪政治權利2年」，邱伊翎強調，中國政府不應藉此對李明哲的人身自由做出任何限制，這已經逾越原判決內容，也違反國際法的禁止任何拘留。同時，因疫情李明哲與家人失聯的日子已經超過一年，家人無法得知李明哲在獄中受到的待遇，健康狀態讓人憂心。

民間司法改革基金會倡議部副主任張馳指出，李明哲在明年4月中刑滿之後，還要面臨2年的剝奪政治權利的附加刑，若未服刑完畢，按照中國「出境入境管理法」規定是不准出境的。但他認為，「李明哲不是中國公民」，這些法律規定是否符合國際人權是有疑義的。

張馳呼籲，政府要持續積極和中國政府交涉，確認這樣的刑罰是否符合國際人權標準及比例原則，避免李明哲刑滿後持續受到不必要的限制，也確保李明哲在服滿5年刑期後如期回到台灣。他還說，由民團組成的李明哲救援大隊認為，李明哲的刑罰自始自終都是違反言論自由、以言論入罪的荒謬判決。

立委邱顯智表示，李明哲是生是死，他的親人、朋友無人知曉，這是非常殘酷、非常不人道的暴行，就這部分「當然要給予中共嚴厲的譴責。」他提到，從歷史的過往來看，極權者最害怕的事就是大家對這件事情持續關注，因此，為什麼要對李明哲持續關注？正是因為這是中共目前最害怕的一件事，「他（中國）的暴行能繼續做就是大家遺忘，而且沒有關注這件事情，所以大家一定要持續關注這樣的問題，給北京一個壓力，讓他知道我們並沒有忘記李明哲。」

立委林昶佐則表示，今天最重要的訴求是希望李明哲能在期滿釋放，「不管中國用什麼藉口或理由擁護他違反民主自由、人權基本價值的行為，無論他怎麼講、他怎麼掩護、不管他用什麼樣的理由」，今天最起碼要求中國依照自身規定與法律在期滿釋放李明哲，「這是最基本，也是不要再繼續打臉自己的基本要求，」期待在期滿5年中國如期釋放李明哲。

而台灣人權促進會秘書長施逸翔提到，中國司法過程不透明，任何人進入中港澳都非常不安全，尤其香港「國安法」實施後，任何人進入中國領土，人權處境都會面臨風險，陸委會與相關單位應建立完整的人權示警機制與風險評估，並提供充分資訊，如遭受人權侵害時的救濟及救濟手段等。

李明哲 中國 台灣

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