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阿富汗劇變 新疆官員：恐怖勢力一度聚集 成直接威脅

記者羅印冲/即時報導
阿富汗變天後，局勢一度陷入混亂。歐新社
阿富汗變天後，局勢一度陷入混亂。歐新社

新疆維吾爾自治區涉疆問題記者會今天在北京舉行，在被問到「近期阿富汗局勢是否會影響新疆邊防部署」時，新疆維吾爾自治區發言人伊力江·阿那依提回應說，新疆與阿富汗接壤，「東伊運」等恐怖勢力一度在阿富汗聚集，對新疆的安全穩定構成直接威脅，希望神學士與東伊運等一切恐怖組織劃清界限，予以堅決有效打擊。

據環球網報導，伊力江·阿那依提表示，長期以來，東伊運等恐怖勢力為達到將新疆從中國分裂出去的目的，披著宗教外衣傳播暴力恐怖思想，煽動、策劃和實施了一系列暴力恐怖活動，對人民生命和財產安全造成了極大傷害。

他並指，新疆堅決打擊東伊運等恐怖勢力的決心不動搖，堅決維護各族群眾生命財產安全的決心不動搖，堅決維護社會穩定和國家統一的決心不動搖，任何破壞新疆穩定發展的圖謀都不可能得逞，恐怖勢力反人類、反社會、反文明，是國際社會共同打擊的敵人。

他強調，希望神學士同東伊運等一切恐怖組織劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。

另名新疆維吾爾自治區發言人徐貴相表示，為堅決消除恐怖主義和極端主義的威脅，切實維護新疆社會穩定和長治久安，新疆在經濟發展、社會穩定、民生改善、民族團結、宗教和諧等方面，已經採取了一系列政策措施，實踐證明，這些措施符合新疆實際，取得了顯著成效，不管外部形勢如何變化，我們都將牢牢扭住新疆工作總目標，統籌發展和安全，確保新疆社會大局穩如泰山，確保新疆經濟社會繁榮發展，確保新疆各族群眾安居樂業。不管外部形勢如何變化，都將「任憑風浪起，穩坐釣魚船」。

「具有諷刺意味的是，美國打著反恐的旗號發起阿富汗戰爭，並不是為了阿富汗這個國家，也不是為了阿富汗人民，而是有著不可告人的目的。他們給阿富汗帶來了什麼？」徐貴相說，他們帶來的是戰火紛飛、社會動盪、民不聊生，而新疆安定祥和，美國卻視而不見，反而誣稱新疆侵犯人權，這是多麼的虛偽。

新疆 阿富汗 維吾爾

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