我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

紐時：CIA在阿富汗仍維持運作 任務重點改變

中國衛健委指三類人 可施打第三劑加強針

記者呂佳蓉／即時報導
圖為內蒙古自治區呼和浩特市一位年長者日前接種新冠疫苗。中新社
圖為內蒙古自治區呼和浩特市一位年長者日前接種新冠疫苗。中新社

是否要接種第三劑疫苗，已成為當前面對新冠疫情的熱門話題。中國科研攻關組疫苗研發工作組組長、國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉表示，有三類人可以接種第三劑加強針疫苗，分別是外防輸入風險高者、免疫功能低，以及要赴疫情高風險地區者。

據北京日報報導，鄭忠偉27日表示，目前中國疫情防控形勢很好，重點是「外防輸入」。因此對於輸入風險高的，比如海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員，在完成免疫程式6個月後，可以開展加強接種。

鄭忠偉同時指出，在常規接種當中發現，免疫功能相對較低的人群，以及60歲以上的人群，其接種後產生的免疫效果沒有18至59歲的好，但這類人群又是感染後的高危人群。

他表示，這些人感染後出現重症、危重症、死亡的風險要高於其他人群。因此專家也建議，對這類人群，在接種後6個月，可以開展一劑加強針。

鄭忠偉說，專家也建議，由於工作、學習、交流的需要，中國還有一部分人群要去到境外的疫情高風險地區或者國家，專家也建議對這類人群在接種滿6個月後，可以開展加強接種。

但對於現階段是否要全面開展接種6個月後的加強接種，鄭忠偉表示，專家建議仍有待進一步研究，並且要根據疫情的情況來做出綜合研判。

疫情 中國 疫苗

上一則

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

延伸閱讀

疫苗出貨慢、給日本的還遭汙染 莫德納為何頻出包？

疫苗出貨慢、給日本的還遭汙染 莫德納為何頻出包？
英研究：染疫者的血栓風險 比打AZ疫苗的人還高

英研究：染疫者的血栓風險 比打AZ疫苗的人還高
新聞幕後／郭董、台積內外分工 BNT提早來台達陣

新聞幕後／郭董、台積內外分工 BNT提早來台達陣
綠收割BNT 在野轟：歷史會記住民進黨擋疫苗

綠收割BNT 在野轟：歷史會記住民進黨擋疫苗

熱門新聞

上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
「Nature」文章截圖，紅框處為郝治偉的名字。（取材自澎湃新聞）

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

2021-08-25 13:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解

南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解
最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客
阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面