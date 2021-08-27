中國衛健委指三類人 可施打第三劑加強針

圖為內蒙古自治區呼和浩特市一位年長者日前接種新冠疫苗。中新社

是否要接種第三劑疫苗 ，已成為當前面對新冠疫情 的熱門話題。中國 科研攻關組疫苗研發工作組組長、國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉表示，有三類人可以接種第三劑加強針疫苗，分別是外防輸入風險高者、免疫功能低，以及要赴疫情高風險地區者。

據北京日報報導，鄭忠偉27日表示，目前中國疫情防控形勢很好，重點是「外防輸入」。因此對於輸入風險高的，比如海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員，在完成免疫程式6個月後，可以開展加強接種。

鄭忠偉同時指出，在常規接種當中發現，免疫功能相對較低的人群，以及60歲以上的人群，其接種後產生的免疫效果沒有18至59歲的好，但這類人群又是感染後的高危人群。

他表示，這些人感染後出現重症、危重症、死亡的風險要高於其他人群。因此專家也建議，對這類人群，在接種後6個月，可以開展一劑加強針。

鄭忠偉說，專家也建議，由於工作、學習、交流的需要，中國還有一部分人群要去到境外的疫情高風險地區或者國家，專家也建議對這類人群在接種滿6個月後，可以開展加強接種。

但對於現階段是否要全面開展接種6個月後的加強接種，鄭忠偉表示，專家建議仍有待進一步研究，並且要根據疫情的情況來做出綜合研判。