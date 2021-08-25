中國人行副行長李波 接任IMF副總裁 歷來最年輕

李波出任IMF副總裁。(取材自券商中國)

國際貨幣 基金組織（IMF）正式公告，李波出任IMF副總裁。現年49歲的李波成為IMF第三位中國 籍副總裁，也是歷任者中最年輕的一位。

根據IMF公布，人民銀行副行長李波成為IMF副總裁後，將負責IMF在約90個國家以及廣泛政策問題方面的工作 。

券商中國報導，在加入IMF之前，李波在中國人民銀行工作多年，最近擔任的職務是副行長。他之前曾擔任貨幣政策司、貨幣政策二司和條法司司長。在國有銀行改革、反洗錢立法、人民幣國際化、中國宏觀審慎政策架構等工作上有政績。

除了在人行任職外，李波還曾擔任重慶市副市長，分管金融發展和監管、對外貿易和吸引外資等工作。此外，李波還曾擔任中華全國歸國華僑聯合會副主席。在職業生涯之初，他曾在美國達維法律事務所任專職律師五年。

據了解，在IMF，李波將接棒上任的張濤，負責成員國國別工作以外，還有系列涉及廣泛政策領域的工作，包括氣候變化、金融科技、保護性別平等、反洗錢和反恐融資以及全球小型國家政策支持工作。以及負責領導IMF的金融部門評估規劃（FSAP）以及信息技術部門和統計部門的工作，包括領導IMF經濟數據管理現代化的iData項目。