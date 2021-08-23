港版國安法發威 港媒：歌手何韻詩已被盯上

歌手何韻詩。(華盛頓記者張加／攝影)

在香港 國安法持續執行下，香港反對派組織紛紛宣布解散或停止運作，但中共官媒稱，解散不等於可抹走過去所犯刑責。港媒披露，早前支援抗爭者的「六一二基金」表明將會停止運作，但其信託人之一、歌手何韻詩在香港國安法前後的多次行動，已引起執法部門關注。

據香港星島日報報導，何韻詩近年日趨活躍，被有關方面認為涉及「反中亂港」。

她參與的政治活動中，包括去年7月11日公開支持泛民派為立法會選舉提出的初選，在「初選」當日為參加者黃之鋒 、岑敖暉、朱凱迪、袁嘉蔚、何桂藍及張昆陽站台，並且呼籲市民參與「投票」。反對派的初選早前已涉嫌違反《國安法》，四十七名參與人士已被拘控，有份協助該活動的其他個人或組織，亦有可能面對不同的方式追究。本報向何韻詩女助理查詢回應，直至截稿前未有回覆。

消息指，何韻詩有可能被查的不但是《國安法》生效後或和該條例相關的行動，其他涉嫌違法的事件都一樣有納入可能。去年支聯會舉辦的六四燭光晚會，何亦有出席。這次集會被警方發出反對通知書。

何韻詩除了在本地外，同時還涉及境外活動，在2019年7月何韻詩出席了日內瓦的「聯合國人權理事會會議」，會上她就反修例期間香港的人權狀況發言，聲稱香港警察向手無寸鐵示威者開槍射擊，要求聯合國把中國 從人權理事會除名。

同年9月29日她在台灣出席了「九‧二九台港大遊行-撐港反極權」，公開聲援香港的激進人士。同月何韻詩聯同前「香港眾志」黃之鋒、時任「大專學界國際事務代表團」發言人張昆陽、「中國人權」執行主任譚競嫦及政治學者加內特（Daniel Garrett）共五人組織代表團，接受「美國國會及行政當局中國委員會」邀請，就香港局勢及《香港人權及民主法案》，以示對香港的支持。何批評「中共領導人鐵腕政權興起」令「一國兩制」走向死亡」。在留美期間，何韻詩與黃之鋒等在美國國會眾議院大樓舉行記者會，再次呼籲通過法案。

何韻詩積極投入反修例示威活動，她擔任信託人的「六一二基金」為示威人士提供金錢、醫療、法律等援助，該基金的組織及運作是否完全合法是執法機構日後調查的重點，當中包括基金是否以社團或公司形式註冊，以及其財政運作。過去，基金主要以「真普選聯盟有限公司」帳戶收取公眾捐款，最近就以真普聯即將停運，無法使用繼續使用其帳戶為由決定結束。保安局局長鄧炳強在回應反對派或反中亂港組織即使解散，不代表之前所犯下的事不會被追究。