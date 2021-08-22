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暴雨又來嚇怕了 河南鄭州地鐵站封閉、多地發紅色預警

記者羅印冲/即時報導
河南鄭州21日中午前後到傍晚有大到暴雨，目前市內公車線路全部停止運營。圖為鄭州市地鐵5號線眾意西路站封閉。中新社
河南鄭州21日中午前後到傍晚有大到暴雨，目前市內公車線路全部停止運營。圖為鄭州市地鐵5號線眾意西路站封閉。中新社

22日午後，河南多地發布暴雨紅色預警。

綜合中媒報導，鄭州市氣象台8月22日13時30分發布暴雨紅色預警信號：「預計未來3小時內，鄭州市區、航空港區、新鄭、滎陽降水量將達100毫米以上，並伴有雷暴、短時大風等強對流天氣。 請注意防範。」

河南省氣象局預報稱，8月21日夜間至23日白天，河南省自西向東將有一次區域性強降雨天氣過程，局地累計降水量最高或達400毫米。根據《河南省防汛應急預案》有關規定，河南省防汛抗旱指揮部決定，自8月21日12時啟動防汛Ⅱ級應急響應。目前河南滎陽市已啟動防汛Ⅰ級應急響應，長垣市也啟動了城區防汛Ⅰ級應急響應。

據鄭州市防汛抗旱指揮部消息，目前鄭州市防汛抗旱指揮部已啟動防汛Ⅱ級應急響應。 要求公車停運，建築工地停止室外作業，所有旅遊景區全部臨時關閉，沿街門店停止營業至24日上午8時。各級各類學校（含幼兒園）、培訓機構，停止一切線下教學、暑期培訓和夏令營等活動。

據鄭州公交(公車)集團消息，為有效應對暴雨天氣，8月22日、23日，鄭州公車線路全部停止營運。

為保障旅客生命財產安全，積極應對即將到來的強降雨，中國鐵路鄭州局集團有限公司自8月22日零時起，對59列擔當旅客列車停運一天。 對已購買停運車次的旅客，可免手續費退票。

據開封市公共交通總公司消息，開封市所有公車於22日暫時停運 ，23日12時以後恢複營運，如有變化另行通知。

據開封市防汛抗旱指揮部辦公室、開封市應急管理局消息，沿街門店除保障生活用品的超市、商店外，21日24時前一律停止營業 ，根據雨情原則上23日12時後方可營業。

據焦作公交集團消息，為提前做好防範應對工作，確保公車安全運營，焦作市所有公車21日18時前暫時停運。恢複運營另行通知。另據焦作火車站消息，自8月22日0時起，焦作火車站所有列車臨時停運一天，已購買停運車次的旅客可免手續費退票。

從中新社發布照片可見，鄭州地鐵5號線眾意西路站已經封閉。地鐵5號線是上次暴雨下的重災區。

微信公眾號鄭州發布通報鄭州市防汛抗旱指揮部致全體市民的一封信，特別提醒非必要不出行。

鄭州 河南 暴雨

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