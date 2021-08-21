中國學者看新任駐中大使伯恩斯「不應過高期待」

美國總統拜登將提名美國前國務次卿伯恩斯接任駐中大使。 中國學者認為，伯恩斯對中國觀點較為平衡、全面，但鑑於現今中美複雜的狀態，對這一角色也不應過高期待。（Getty Images）

美國 總統拜登將提名 美國前國務次卿伯恩斯接任駐中大使。 中國 學者認為，伯恩斯對中國觀點較為平衡、全面，但鑑於現今中美複雜的狀態，對這一角色也不應過高期待。

伯恩斯是職業外交官，但他不是中國問題專家，此前他曾與中國政府，就阿富汗問題、聯合國對伊朗的制裁、朝鮮和美國政策等展開過工作。

中國官媒環球時報報導，中國外交學院教授李海東表示，在中國駐美大使秦剛履新後，美方公布其駐中大使提名，並在國會得以確認後結束駐中大使空缺的現狀，是一種「外交對等」的表現。

李海東表示，他曾聽過伯恩斯一次在美國的演講，認為伯恩斯對中政策的理解和認識並不偏激，認為觀點相對是較平衡、全面。他稱，儘管伯恩斯以往未擔任專門處理中國事務的官職，但在國務院擔任副國務卿期間處理的眾多事務涉及中國，且其在哈佛執教時許多主題聚焦中國，對中國還是比較了解。

中國國際問題研究院美國所助理研究員張騰軍指出，伯恩斯被提名為駐中大使，不一定表示當下中美關係有所緩和。伯恩斯提名較晚，實際可能是有意為之，不排除是拜登政府在對中政策上試圖表現出不慌不亂的姿態，而並非因為對中美關係的緩和預期而做出此決定。