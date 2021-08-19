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中國今年新生嬰兒數 可能再創新低

編譯陳家齊／綜合外電
分析師預估，中國新生兒數目今年可能跌破1,000萬人，導致政府嚴厲打擊補習、電玩等增加養育成本產業的趨勢將持續下去。 美聯社
分析師預估，中國新生兒數目今年可能跌破1,000萬人，導致政府嚴厲打擊補習、電玩等增加養育成本產業的趨勢將持續下去。 美聯社

北京當局近期重手打擊補習教育業，希望能減低父母的教育負擔，鼓勵多生孩子，不過Jefferies金融集團的分析指出，就目前來講已經太遲了，今年的新生兒出生數目料將再創歷史新低。

Jefferies指出，新生兒危機將使中共更嚴厲打擊阻礙生小孩的產業，除了補教業，對電玩產業的重擊可能也將持續，投資人必須注意避開可能遭政策打擊的類股。

Jefferies分析師鮑威爾領導的研究團隊發現，與去年同期相較，今年上半年中國某些地方政府的數字顯示，新生兒數量減少幅度達17%，整體新生兒數量「有跌到不到1,000萬人的危險」。

北京已經開放允許夫婦生第三胎，期望能挽救先前一胎政策帶來的人口迅速老化問題，但中共國家衛健委副主任于學軍上月已經坦承，在去年新生兒跌破1,200萬人後，今年還有可能再下滑。

隨著人口結構迅速老化，缺乏新生兒，中國自改革開放以來享有的人口紅利已迅速蒸發，可能使經濟更難以維持高速增長，養老負擔將極為沉重，對房市等吃人口紅利的市場可能有重大衝擊。

Jefferies的研究指出，今年中國新生兒趨勢還繼續受到疫情夾擊，夫婦憂心疫苗的安全性，並且擔心疫情期間很難上醫院，因此會在今年延後生小孩計畫。

中國 北京 疫情

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